En esta esquina... ¡Los Supernova!

Con la celebración de su trigésimo quinto cumpleaños en puerta, el luchador nacido en esta ciudad decidió unir dos de sus más grandes pasiones: la lucha libre y la música, al invitar a la agrupación al evento virtual deportivo ‘Pagano’s Night Show’.

“Recibimos una invitación de Pagano para participar dentro de la programación (…) Nos emocionó mucho, sobre todo por el respeto que le tenemos a los luchadores en general, y por el cariño y admiración que tenemos por Pagano”, explica Son Siniestro, guitarrista de la banda, a El Diario de Juárez vía telefónica.

Los Supernova es una agrupación fronteriza que surgió en el año 2014 inspirada por la estética y el sonido de los años 60. Actualmente se conforma por Suerte Negra en el bajo, King Konga en las percusiones, Tucson Revólver en la batería, Dr. Rebelde en guitarra melódica y Titán en la trompeta, además de Son Siniestro.

A principios de 2019, tras revivir con su música instrumental los filmes de acción de hace seis décadas, trayendo a la memoria personajes como Kalimán, la banda lanzó un sencillo en honor a Pagano. Meses después, los integrantes se pusieron en contacto con el luchador y lo invitaron a grabar el video oficial del tema. Él accedió y, a raíz de esta colaboración, surgió entre ellos una amistad.

Es así como se dio la invitación al ‘Pagano’s Night Show’, un evento de lucha libre que será transmitido a través de YouTube el 7 de febrero, el día exacto del cumpleaños del luchador que actualmente trabaja en Lucha Libre AAA Worldwide.

Cuadrilátero en pantalla

“En esta ocasión decidí hacer algo para Ciudad Juárez en la mejor arena, que es YouTube (…) Es el tercer evento que hago por este medio. La arena física es Kalaka, donde se va a efectuar, pero no va a ser presencial, toda la gente de todos los lugares lo va a poder disfrutar por medio de YouTube”, detalla Pagano, cuyo nombre de pila es José Julio Pacheco, en entrevista.

Cuenta, además, que decidió reunir a los mejores luchadores de Ciudad Juárez y complementarlo con algo que a él le encanta, que es el surf rock, ya que para él representa “una forma de compartir lo que me gusta. Vamos, es mi cumpleaños y yo puedo hacer lo que yo quiera, y decidí hacer un evento de surf y de lucha libre”.

“De hecho Pagano ya ha sido parte del rock and roll. Mi sueño antes de ser luchador era ser un rockstar. No pude serlo, pero afortunadamente tengo un buen lugar dentro de la lucha libre a nivel internacional y esto me ha dado oportunidad de conocer a mis ídolos de la música, no solamente de la lucha libre”, confiesa.

Durante el ‘Pagano’s Night Show’, que se podrá ver a partir de las seis de la tarde en la cuenta ‘Pagano El Noa Noa Style Oficial’, Los Supernova tocarán cuatro temas que se desprenden de sus dos materiales discográficos (‘Ritmo Violento’ en 2016 y ‘Que se muevan las muchachas’ en 2019): ‘Pagano’, ‘Sin Cara’, ‘Dr. Rebelde’ y ‘Lucky 7’.

Pagano’s Night Show | Con la participación especial de Los Supernova