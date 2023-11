En busca de la corona

La noche más anhelada para ocho jóvenes juarenses está por llegar. Las aspirantes a Miss Juárez 2023 se han preparado durante semanas y, finalmente, el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo el certamen en el que sólo una se alzará con la corona.

Previo al concurso que iniciará a las 7 de la tarde en el salón Quinta El Vergel, las chicas y la coordinadora local visitaron las instalaciones de esta casa editora para compartir su experiencia dentro del certamen que no busca sólo una cara bonita.

“Buscamos una joven que sea estudiosa, trabajadora, que tenga el deseo de salir adelante y ser portavoz de un mensaje para las demás jóvenes que la van a ver”, expresó Angélica Briones, coordinadora de Miss Juárez.

Los requisitos citados los llenan todas las concursantes, ya que son estudiantes de profesional, e incluso, hay una que ya se tituló. Otra cuestión en común es que todas participan por primera vez en una competición de este tipo.

A la par de sus ocupaciones, ellas se someten a un arduo entrenamiento una vez que son aceptadas. Deben tener disponibilidad y compromiso para cumplir con varias actividades, como sesiones de foto, visitas a los patrocinadores y capacitación de materia de oratoria, pasarela y proyección, etcétera.

“La marca busca una chica que tenga facilidad de palabra, que pueda hablar de varios temas sin hacer controversia, pero sí expresando lo que ella piensa”, agregó.

Luego del concurso, la que resulte ganadora representará a Ciudad Juárez en Miss Chihuahua, certamen que se llevará a cabo entre abril y mayo de 2024. Antes del evento, las jóvenes entre los 17 y 24 años de edad tienen la oportunidad de recorrer el estado y atesorar anécdotas que enriquecerán su vida.

“Conoces lugares y personas que nunca imaginaste, te enamoras más de tu estado y de tu ciudad, y de aquello que se te hacía cotidiano. Nosotros nos encargamos de resaltar la belleza, no nada más de las mujeres, sino de los lugares que visitamos”.

Por su parte, Connie Blanco, directora estatal de Miss Chihuahua, compartió que actualmente acompaña a la miss Luisana Alderete en su preparación para el nacional que se realizará en marzo del próximo año.

“Regresando del nacional nos vamos al estatal que sería entre abril y mayo. Ahorita están coronadas todas las demás y nada más faltaría Juárez y Chihuahua para ser las 24”.

Blanco aseguró que en esta edición participan mujeres guapas y comprometidas, “y eso es bueno porque el concurso va enfocado a la labor social, ellas deben preparar un proyecto muy bien armado que diga para qué es y a cuántas personas van a ayudar. La meta es aportar a la comunidad, como reinas y ciudadanas”, finalizó.

Las concursantes…

“A mí me invitó una candidata del certamen pasado que es mi amiga. Pensé que no cumplía con la estatura, pero igual me animé”.

Blanca González

21 años

“Vi el anuncio del casting y dije ‘tengo que intentarlo’, porque desde que era adolescente veía los concursos de las chicas ‘teen’ y quería hacerlo, pero no sabía cómo llegar, así que cuando lo vi dije ‘tengo que arriesgarme’, y lo hice”.

Arely Ojeda

20 años

“Soy modelo y desde chica me ha gustado. Sé que no es lo mismo ser miss, por eso me está gustando la experiencia porque es algo nuevo para mí, nuevos aprendizajes, y me está encantando en verdad”.

Gisselle Araiza

24 años

“Nunca he tenido límites para alcanzar mis sueños, es algo que siempre he querido desde pequeña y creo que estoy aquí por una misión y una de ellas es hacer el cambio en la sociedad. Demostrar mis valores, mi educación y mostrar que no hay límites”.

Alexa Reséndiz

17 años

“Siempre me ha llamado la atención el modelaje. Cuando tenía 15 años entré a la página de Miss Chihuahua y desde entonces quise participar. Falta poco para la gran noche, pero vamos preparadas”.

Kiara Serratos

24 años

“Es mi primer certamen de belleza. Para mí todo esto es muy nuevo, pero me enamoré. Era una meta lejana, de niña veía los concursos, pero fue hasta ahorita que me sentí lista, preparada física y mentalmente. Me llegó la oportunidad y ya estoy aquí”.

Jessica Terrazas

24 años

“Anteriormente había participado en Miss Belleza Urbana en el que las concursantes representan a centros comunitarios. No gané, pero fue una buena experiencia. A Miss Juárez entré porque me gusta el proyecto de labor social, tener la corona es mucha responsabilidad porque representas a tu municipio, pero además puedes aportar algo”.

Alondra Escanamé

23 años

“Mis hermanas me motivaron. Desde chiquitas habían querido que estuviera en un certamen, pero yo no confiaba tanto en mí, hasta esta vez que me llené de seguridad y confianza”.

Melanie Melero

21 años