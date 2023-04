Emprenden un camino de relatos

La ópera prima de Paco Álvarez es una ‘road movie’ con elementos de drama y romance que, tras permanecer en su mente como una idea que podría desarrollar en algún momento, finalmente se materializó para llegar a las pantallas de cine de todo México el próximo 20 de abril.

‘Diario de un viaje inesperado’ es el título del largometraje del director mexicano, mayormente conocido como documentalista, el cual concentra su relato en la expedición que emprende una joven al estado de Chiapas, como un requisito que debe cumplir para recibir la herencia de su padre. A la aventura no va sola, la acompaña Alfonso, un desconocido hasta ese momento, con el que intentará vencer sus miedos y alcanzar sus sueños.

PUBLICIDAD

Revelador como suelen ser los viajes, en él Michelle vivirá una experiencia que le ayudará a ver la vida desde otra perspectiva, además de encontrar el amor.

“Es una road movie, un género que de entrada es una metáfora porque la vida es un road trip, un viaje, y en ellos puedes transformarte, interiorizar, parar, seguir, conocer, regresarte, es la vida misma”, reflexiona Paco Álvarez al introducir su película en entrevista para El Diario.

El realizador comenta que la idea que prendió la chispa de la película estaba sembrada en su cabeza desde hace muchos años, hasta que el momento indicado llegó y se puso a escribir el guion junto a Antonella Samaniego.

En otra etapa se decidió el reparto, después del respectivo casting del que resultó el talento que daría vida a los personajes. Así, se eligió a Xabiani Ponce de León para encarnar a Alfonso, Getsemaní Vela a Michelle, Kevin Holt a Roberto, Carlos Corona a Benito, Martha Claudia Moreno a Eugenia y Barbie Casillas a Lorenita.

“Yo estaba buscando ciertas características sobre todo en los tres personajes principales. Quería que ella fuera un rostro muy fresco, que fuera una mujer que no hubiéramos visto en muchas películas justo para no darle al espectador la tarea de quitarse de la cabeza los personajes que ya había visto y tardara en conectar. En el caso de Xabiani, lo vi en ‘Esto no es Berlín’, me gustó mucho lo que hizo y consideré que era un actor que tenía un rango muy grande, así que quedó”.

Álvarez puntualiza que la suya no es una comedia romántica, sino que es un drama donde dos jóvenes van a encontrar un camino.

“Si pudiera ser un género sería romance drama. Hay toques de comedia porque así es la vida, pero es una historia que trata de ser lo más real posible. Comedia romántica hay mucha, películas de romance hay muy poquitas y me parece importante contribuir al catálogo del cine mexicano con una propuesta diferente”, expresa.

El equipo técnico y creativo trabajó compenetrado y comprometido, a pesar de las condiciones, ya que se filmó durante un mes en varias locaciones y en Chiapas las distancias son grandes y los caminos difíciles.

“La gente nos hizo más fácil todo, pero filmar en la naturaleza, con viento y lluvia es complejo, sin embargo el resultado vale la pena. Es lo que yo quería hacer, un retrato del Chiapas actual”.

Así, tanto los majestuosos escenarios de Boca del Cielo, de las Lagunas de Montebello o de Chiapa de Corzo, como sus manifestaciones culturales, están presentes en ‘Diario de un viaje inesperado’.

“Una de las cosas que he hecho toda mi vida es documentar el país, he tenido la fortuna de hacer turismo en publicidad, entonces he filmado casi en el 80 por ciento de México, y no nada más los lugares turísticos sino que me he adentrado a las culturas, y Chiapas siempre me ha parecido un lugar mágico, uno de los lugares más bellos del mundo”, concluye Paco Álvarez.