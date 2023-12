Emprenden Castillo y Herrera vuelo en '¡Patos!'

Ciudad de México.- Un clan familiar de ánades reales o patos de collar de Nueva Inglaterra vivirá una divertida aventura cuando decidan cambiar su tradicional destino y vayan en busca de nuevos horizontes.

En ¡Patos!, filme del estudio Illumination que hoy tiene su pre estreno en México, el actor Alfonso Herrera prestó su voz a Mack, el ansioso y controlador líder de la familia Mallard, y la actriz Fernanda Castillo hizo lo propio con Pam, la ingeniosa esposa que es mucho más aventurada y arriesgada que su marido.

"Es una historia con la que creo que todos los que somos padres nos sentimos identificados. Por un lado está el querer controlar espacios y momentos para que no haya sufrimiento, pero por el otro, pues vivir, salir, ser libre, conocer, experimentar", contó Castillo en entrevista.

"Y es súper importante aceptar que los que somos papás tenemos esa parte de querer siempre dar lo mejor, pero la aventura incluye el fracaso, el aprendizaje, los tropiezos, y es muy simbólico cómo se representa en esta película", agregó Herrera.

La película animada, del director Benjamin Renner y el productor Chris Meledandri, se complementa con Dax, el hijo mayor, confiado e inquieto, y Gwen, la inocente y creativa hija que saca las mejores puntadas, así como Dan, el tío cascarrabias y reacio a las aventuras familiares.

Al convencerse de que sí pueden dejar el estanque donde habitan y viajar en temporada de frío hacia un lugar más soleado, como Jamaica, se enfilan hacia su destino, pero el radar les falla y terminan en Nueva York, enfrentándose a una parvada de palomas citadinas capitaneadas por la broncuda y agresiva Chump.

"Uno de los mejores momentos es cuando todos se encuentran con esta paloma arrogante, graciosa, peleonera, de Nueva York. Siempre vemos a las palomas de una manera, y salen a defenderse es muy lindo el momento con ellas", opinó Castillo.

"A mí el personaje que más me llama la atención es el tío Dan, muy lento, muy quedado, como que no le gusta salir, está en su zona de confort, indiferente a todo; y se presta para conversar sobre su actitud, sobre su forma de ser", comentó el actor.

Tras algunos pleitos y acuerdos con Chump, y un recorrido por la ciudad que no conocían, los Mallard van a en busca de quien puede ser su principal guía para llegar a la paradisiaca isla caribeña: Delroy, un loro aprisionado por un popular chef local.

Entre ellos deben ponerse de acuerdo para robarse la llave de la jaula dorada donde el chef lo tiene encerrado, y si consiguen cumplir su objetivo, estarían más cerca de realizar su sueño.

"Yo sí me identifiqué con este pato que intenta que no les pasa nada, que los cuida, pero por otro lado esos miedos no se los puedes transmitir a sus hijos y saber que lo importante no es el viaje, y sí el destino y cómo disfrutas ese viaje", observó Herrera.

Y sí en ¡Patos! lo que importa es el viaje y cómo lo disfrutan entre ellos, y aunque se enfilen hacia Jamaica lo que sucede en el trayecto es lo que los pone ¡patas arriba!

Tras sus funciones de pre estreno de hoy, la película llegará formalmente el jueves a todas las salas.