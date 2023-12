Emma Corrin: De princesa a detective

Ciudad de México.- "No tengo ni idea de lo que me gusta", comenta Emma Corrin.

Era un viernes por la tarde en la librería Mysterious Bookshop, un emporio de Manhattan dedicado a las novelas de suspenso, las historias de detectives, de espías y los clásicos del cine negro.

Corrin, que utiliza los pronombres neutros, había llegado de Londres el día anterior y parecía abrumada por la selección, dando vueltas a un expositor de libros de bolsillo de pasta de papel, tomando y dejando una nueva traducción de una novela de Pier Paolo Pasolini. ¿El verdadero misterio? Qué libro elegir.

Corrin se dirigió al director de la tienda, Tom Wickersham.

"Adelante", dice Corrin. "¿Cuál es el mejor thriller?".

La actriz, de 27 años, había hecho este viaje de última hora, que coincidió con el final de la huelga de actores, para promocionar Asesinato en el Fin del Mundo, serie de misterio disponible en Star+.

Interpreta a Darby Hart, una detective aficionada que se convierte en autora de crímenes reales tras resolver un caso de mujeres no identificadas en el Medio Oeste. En la librería Mysterious Bookshop se grabaron dos escenas.

"Pasamos aquí todo el día y toda la noche. Entre montaje y montaje", la estrella de The Crown leía en voz alta libros seleccionados, incluida una colección erótica. "Era muy divertido".

En la serie, Darby luce pelo rosa, sudaderas a capas y una expresión atenta y herida.

Otro personaje, el guerrillero Bill Farrah (Harris Dickinson), la describe como "muy dura y muy frágil al mismo tiempo". En persona, Corrin era más ágil, menos cautelosa, deslizándose de estantería en estantería con unas zapatillas negras.

Sale de su zona de confort

Los papeles anteriores de la actriz, como en My Policeman y El Amante de Lady Chatterley, han sido en gran parte de época y en gran parte románticos, para explotar mejor el aspecto de Corrin. Darby es el papel menos femenino que Corrin ha interpretado en la pantalla. Y aunque Asesinato es en parte una historia de amor, el género y la sexualidad no definen especialmente a Darby.

"El aspecto moderno fue un verdadero revulsivo para mí", considera. "Interpretar a alguien más andrógino era un verdadero tic para mí".

Darby Hart es un tipo diferente de detective, joven, mujer y, a pesar de su ceño perpetuamente fruncido, es, como su nombre indica, todo corazón.

"Ella se encarga de convertirse en la voz de los sin voz", comenta. "Esa necesidad de ayudar a la gente está muy, muy arraigada en ella".

Uno de los temas premonitorios de la serie es el creciente dominio y sofisticación de la inteligencia artificial. Darby sigue siendo escéptica ante la tecnología, incluso cuando utiliza chats y búsquedas en línea para llevar a cabo su investigación. La famosa comparte ese escepticismo.

"Siempre daré prioridad a la conexión humana sobre la artificial. Ahí es donde empieza y acaba todo para mí".

En algunos aspectos, Corrin se sentía bastante alejada de Darby. "Ella es mucho más cínica que yo", cree la joven. "Yo busco con bastante ingenuidad lo mejor de la gente, probablemente hasta la saciedad, y puedo ser bastante crédula".

Pero se identificó con la empatía y el empuje de su personaje.

"Le gustan los retos y los problemas. Yo también comparto eso. Soy bastante intrépida".

Recientemente se ha anunciado que interpretará a una joven estafadora en la comedia de mercenarios Peaches, ambientada en Hong Kong.

"Me sorprendí a mí misma al estar tan metida en ella.

También actuará en el remake de Nosferatu, dirigido por Robert Eggers.

Así que Emma tiene alguna idea de lo que les gusta, sólo que no cuando se trata de misterios y thrillers.

T

ras la huelga, celebra el trabajo

Corrin había pasado la huelga en Londres, con Spencer, su cockapoo llamado así por la Princesa Diana, a quien Corrin interpretó en la cuarta temporada de The Crown.

"Sinceramente, no había dejado de trabajar en los últimos tres o cuatro años, así que fue una oportunidad muy agradable para estar con la familia, los amigos y el perro", explica.

¿Había retomado Corrin alguna afición durante la huelga? No. "Me pareció muy intimidante durante la Covid", dice riendo. "No voy a hacer pan. Me niego".

Al cabo de unos meses, la relajación se había apaciguado y Corrin parecía encantada de volver al trabajo, aunque el trabajo significara una gira promocional relámpago. "Me gusta hablar del trabajo. Me gusta celebrarlo".