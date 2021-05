Emiten orden de arresto contra Marilyn Manson

Tomada de internet

La policía de New Hampshire emitió una orden de arresto para Marilyn Manson en relación con un incidente de 2019, en el que se alega que escupió a un camarógrafo durante un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion.

Manson enfrenta dos cargos de delito menor de agresión simple derivados del incidente, que supuestamente tuvo lugar durante su actuación en la gira “Hell Never Dies” el 19 de agosto de 2019, según informó el portal Loudersound.

Ayer, el Departamento de Policía de Gilford emitió una declaración que decía:

"Señor Warner, su agente y su asesor legal conocen la orden desde hace algún tiempo y no ha hecho ningún esfuerzo por regresar a New Hampshire para responder a los cargos pendientes. El señor Warner estaba realizando un concierto en el Bank of NH Pavilion el 18 de agosto de 2019, cuando ocurrieron los supuestos hechos”.

"El camarógrafo había sido subcontratado por una empresa con sede en New Hampshire para grabar el concierto y estaba ubicado en el área del foso del escenario cuando ocurrieron los presuntos hechos".

Las presuntas agresiones no son de naturaleza sexual, como han pedido varios otros medios de comunicación debido a una serie de acusaciones hechas contra el señor Warner. Si es declarado culpable de los cargos, Manson podría enfrentar una sentencia de cárcel de hasta un año y una multa de hasta 2 mil dólares.

Marilyn Manson ha enfrentado acusaciones de abuso sexual por parte de numerosas mujeres, incluida su exnovia Evan Rachel Wood, en los últimos meses. Otra exnovia, la actriz de Game of Thrones, Esme Bianco, está demandando a Manson por violación, agresión sexual y tráfico de personas. Bianco también señaló al agente de Manson, Tony Ciulla, y a su compañía Ciulla Management, como acusados en la demanda.