Emilia Clarke dará vida a esposa de Oscar Wilde en filme

Ciudad de México.- La actriz británica Emilia Clarke protagonizará el filme An Ideal Wife, donde dará vida a Constance Lloyd, escritora y esposa del dramaturgo Oscar Wilde.

Este lunes se anunció que la estrella de Juego de Tronos ya tiene otro proyecto en puerta, el cual se trata de una cinta dirigida por Sophie Hyde, según informó Deadline.

De acuerdo con los primeros reportes, An Ideal Wife se enfocará en mostrar la búsqueda de una reforma por la vestimenta de las mujeres, por lo que el activismo feminista será una de las visiones de este proyecto.

Asimismo, Variety reportó que la cinta explorará la batalla de Lloyd frente al encarcelamiento de Wilde por homosexualidad, lo cual la llevó a mudarse a Suiza y distanciar a sus hijos.

An Ideal Wife también será la continuación del reciente filme Good Luck to You, Leo Grande, protagonizada por Emma Thompson.

La cinta está siendo producida en París y Reino Unido, hasta el momento se desconocen más detalles sobre la misma. Mientras tanto Clarke se encuentra trabajando en otro protagónico en la película McCarthy, donde compartirá créditos con Michael Shannon.