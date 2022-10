Embriagado por el néctar chihuahuense

El productor, realizador y músico que es emblema del rock de los noventa, Lenny Kravitz presentó su marca de un destilado originario de Chihuahua.

El cantante estadounidense de 58 años, presenta ‘Nocheluna’, un sotol producido en conjunto con la casa destilera Casa Lumbre, bajo los procesos tradicionales que realizan los expertos del estado Chihuahua.

Ricardo Pico de Casa Lumbre dijo en exclusiva para El Diario que el famoso cantante y compositor Lenny Kravitz “Hace casi un año, estuvo acá, lo llevamos a la vinata con Don Lalo y a los campos de sotol, relata el también socio y educador global del proyecto Nocheluna, desarrollado en conjunto con Casa Lumbre”.

“Realicé varios viajes a Chihuahua donde conocí el trabajo de las familias destileras y conocí al maestro don Lalo Arrieta el creador de este sotol. Agradezco a mi equipo de producción que me ha acompañó en este proyecto”, expresó el cantante durante la presentación que hizo ayer en la Capital del país.

“Lenny y su equipo son sumamente profesionales. Filmamos una noche en el desierto, otra en el centro de la ciudad de Chihuahua. Estaba muy interesado en nuestra cultura y nuestras tradiciones. Es un gran ser humano y muy educado, conectó inmediatamente con Don Lalo y su equipo”, dijo Pico de Casa Lumbre.

“Desde hace muchos años había tenido el deseo de crear un producto que expresara la riqueza de México y la belleza de su cultura. El diseño de su botella se ideó hace algunos años y ahora soy muy afortunado de presentarlo”, dijo Kravitz.

Casa Lumbre, firma que ha colaborado con importantes figuras del espectáculo como Luis Gerardo Méndez, ahora lanzan este producto que en los próximos días estará en los principales centros de consumo del país.

“Nocheluna se mantiene fiel a las formas tradicionales de hacer sotol, enalteciendo y comprendiendo lo que involucra esta herencia familiar“, dijo Kravitz.

Su conexión con México

Fue en 1999 cuando visitó México por primera vez con The Freedom Tour y corroboró que los paisanos son entregados y apasionados de la vida y del trabajo.

Con éxitos como "Fly Away", "Ain't Over Till It´s Over" y "Black Velveteen", Lenny Kravitz dijo brevemente que compuso música para nuevos discos y continúa probando suerte como actor.

El padre de Zoë Kravitz exhortó a quienes acudieron a probar la bebida que promueve y resumió su gusto con este licor a que lo experimenten y disfruten las delicias de Chihuahua, estado que conoció y del que, dijo, admiró sus paisajes y la inmensidad de su desierto.

Para tu información

-El sotol se elabora con los corazones de una planta homónima, también llamada sereque entre los rarámuri.

-Existen 16 especies de dichas plantas, pertenecientes al género dasilyrion.

-Su proceso de maduración va de 15 a 20 años y su reproducción depende de los polinizadores.

-Sus hojas, delgadas, fibrosas y dentadas son aprovechadas por los rarámuri para tejer canastos.

-La Denominación de Origen Sotol, obtenida en 2002, abarca los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.

-Las altitudes y condiciones climatológicas en que la planta crece definen su expresión en nariz y boca.