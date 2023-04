Embajadoras de Tiffany & Co

Agencia Reforma

PUBLICIDAD

La firma Tiffany & Co presentó su más reciente campaña This is Tiffany, donde Zoë Kravitz, Gal Gadot y Jimin serán embajadores.

Esta colección está basada en la individualidad y la identidad, por lo que su lema es la importancia de ser uno mismo a pesar de todas las circunstancias.

Nuestra campaña This is Tiffany, es un auténtico homenaje al estilo individual. Nosotros podemos hacer la joyería, pero son los embajadores de la Casa, como Zoë, Jimin o Gal, los que le dan sentido a las colecciones y hacen nuestras piezas totalmente suyas", dijo Alexandre Arnault, vicepresidente de Tiffany & Co.

This is Tiffany tendrá anillos, collares y aretes en colores rosas y blancos, lo que hace que los accesorios se puedan utilizar con cualquier atuendo de la vida diaria.

En la colección también se agregó el nuevo reloj hardwear, donde presenta una caja en forma de cojín con una parte superior de cristal de zafiro facetado.

This is Tiffany ya la puedes encontrar en la página oficial de la firma y en tiendas departamentales como Palacio de Hierro.