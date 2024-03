Elsa y Elmar le canta a la menstruación

Ciudad de México.- Llegó un momento de transición idónea para Elsa y Elmar.

"Soñé la parte del coro de mi nueva canción: 'La sangre que me corre entre las piernas me hace dulce, me hace eterna, me hace perra.'. Es la vida, y es algo muy natural".

La artista, de nombre real Elsa Margarita Carvajal, está lanzando su propio sello disquero, El Mar Presenta, y aborda temas temas como la menstruación en su nuevo sencillo, "Entre las Piernas".

A sus 30 años de edad, con más de 10 de carrera profesional, y tras haber estado en W Records y Sony Music México, la cantautora lanzó hace unos días la canción.

"Es una nueva etapa en mi vida y la canción me llegó en un sueño. ¿Por qué no hablar de esto con lo que las mujeres venimos cargando cada mes, con su locura, sus dificultades, con la experiencia de ser mujer en la industria de la música?

"No se trata sólo de la menstruación, sino de ser mujer y generar expectativas. Lo abordo desde ese pensamiento. Es la disquera, es la canción, es el entorno", dijo la colombiana en entrevista virtual.

Hace poco más de una década debutó con su disco Sentimos Bien, y desde entonces emprendió un viaje artístico que la trajo de su natal Bucaramanga a Ciudad de México, donde está estableciendo su sello, que también ofrecerá consultoría y management.

"Celebro que trabajo bajo mi propio sello y mi propia independencia. Las reglas que hay en la industria musical no me funcionaban, y yo estoy poniendo las mías.

"Después de estar de independiente muchos años, y luego en una disquera, y luego con un esquema, dije: 'Bajo estas reglas no les juego, chavos'", apuntó, sin dar detalles de qué sucedió en ambas.

Dejó claro, sin embargo, que fueron temas corporativos y relacionados con trabajo en conjunto, los cuales no le convenían, así que en vez de entrar en problemáticas ejecutivos se decidió a establecerse por cuenta propia.

"A veces se me olvida que he sido un poco revolucionaria, gigantescamente ambiciosa. No quiere decir que sea alternativo o que quiera llegar a un nicho pequeño. (Quiere) bajo mis reglas, condiciones, lograr lo que quiero", manifestó la intérprete de "Ojos Noche" y "Amantes y Amigos".

Al dar a conocer "Entre las Piernas", la cantante propuso una aventura audiovisual en animación con el Estudio Crux (dúo francés-georgiano), el cual se estrena a la par del sencillo, en plataformas digitales.

"Si la canción es una locura que no sueles escribirla en canciones, porque es una experiencia que genera muchas opiniones, yo me siento orgullosa del resultado y de decir que incluso me soñé el coro, y así quedé.

"El video es animado, porque, justamente, no quería recurrir a los recursos grotescos que fueran muy explícitos, no quería que causara rechazo y sí interés. Es un manga latinoamericano muy bien logrado", explicó.

Elsa y Elmar dará a conocer paulatinamente, en lo que resta del 2024, las nuevas canciones de la que será su nueva placa.

También se declaró lista para su intervención el festival Pa'l Norte en Monterrey, el mismo día en que estará Kendrick Lamar, Peso Pluma y Keane.