Ellos saben dónde está José José: Sarita

Ciudad de México— La hija menor de José José, Sara Sosa, aseguró que ella fue quien le llamó a José Joel para informarle del fallecimiento de su padre.

En entrevista para Univisión, Sara aseguró que José Joel y Marysol saben dónde está el cuerpo del fallecido artista.

Agregó que fue un momento difícil y pidió a sus medios hermanos unirse y dejar las diferencias y circunstancias que se han dado para poner el nombre del intérprete en alto.

Por su parte, José Joel ha dado declaraciones en las que ni él ni Marysol ni la viuda del artista, Sara Salazar, saben dónde se encuentran los restos del cantante, incluso acudieron al Departamento de Policía de Miami-Dade para pedir asesoría legal; en el hospital Homestead no tienen registro del deceso.

La hija menor del intérprete de canciones como "La Nave del Olvido" comentó que tiene planes de rendir homenaje a su padre en México y en Miami, Florida, lugar que, dice, fue su segunda casa.

"Es muy temprano todavía (para) saber qué se va a hacer, por supuesto (se hará un homenaje) en México, es su pueblo. Estoy haciendo todo lo posible para organizar lo mejor que pueda. Estoy tratando de organizar algo también aquí (en Miami)", indicó en una entrevista para Univisión.

Sosa negó que el cáncer de páncreas fuera la causa de muerte de "El Príncipe de la Canción".

"No fue el cáncer porque llegando acá (a Miami) él no tenía cáncer; tenía una condición física y aún mejorando había momentos difíciles para él".

En la entrevista mencionó que hubo muchas razones personales, además de la enfermedad, por las que decidió llevarse a José José a Estados Unidos hace más de un año.

"Hay muchas razones, obviamente es algo muy personal, pero fue algo que decidimos los dos, la gente puede decir lo que quiera, es algo muy personal", señaló.

También aseguró que el cantante con casi 50 años de trayectoria artística permaneció alejado de los reflectores porque él quería que fuera una sorpresa, quería recuperarse y que sus fans lo vieran bien, aunque tenía un poco de temor regresar después de mucho caos.

Hasta el momento, José Joel y Marysol no han podido contactarla para saber dónde se llevarán a cabo los servicios funerarios de su padre.