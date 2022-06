Ellas cuentan

Coordinadas por la escritora Ruth Vargas, 13 empresarias de la localidad se involucraron en un proyecto literario que hoy saldrá a la luz durante la presentación del libro ‘Mujeres perfectamente imperfectas’.

El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard –antes Sala del INBA- a las 7 de la tarde, donde además de la convivencia con las participantes habrá venta de ejemplares.

La particularidad del libro que surgió de un taller de escritura es que las historias que lo conforman emergen de lo más profundo del corazón de sus creadoras, según indicó Ruth Vargas.

“Son 13 historias de mujeres de Juárez que comparten sus experiencias, emprendimientos, batallas, pero también sus victorias y aprendizajes”, expresó.

Al mostrar sus vivencias, muchas de las cuales son ejemplo de cómo alguien puede sobreponerse a la adversidad, las escritoras reafirman su motivación de inspirar a otras mujeres.

Vargas indicó que ella tuvo la idea de impartir un taller de escritura, en el que durante seis semanas las fue guiando para que pudieran darle forma a sus textos.

“Las sesiones estuvieron muy padres porque aprendieron de técnica de escritura, pero sobre todo les enseñé a escribir desde la emoción. Son historias escritas con el corazón”.

Las participantes tienen edades que van desde los 20 hasta los 50 años de edad, aproximadamente, por lo que cada anécdota es muy diferente.

“Hay dos millennials que no tienen hijos y otras que ya tienen nietos. En uno de los textos, ‘A mí me bautizó María Felix’, la autora nos cuenta cómo fue desarrollándose, no solo profesionalmente, sino que ella y todas mostramos la parte más sensible de nuestras vidas, nuestros dolores y nuestros éxitos, y cómo salimos adelante”, detalló Vargas, quien también participa en la antología.

Además del texto de la coordinadora, están los escritos por Blanca Calderón, Claudia Bueno, Michel Sánchez, Conny Blanco, Erisbeth Zermeño, Gaby Trevilla, Rosy Güereque, Mayra Co, Abigail García, Gabriela Alvarado, Betsabé y Elizabeth Zapién.

Con prólogo de la empresaria juarense Alejandra de la Vega, el libro es el primero de siete que serán publicados, y en los que más mujeres darán testimonio de empoderamiento femenino.

“Es una saga de siete tomos que ya se están preparando. El segundo y el tercero ya están calientitos. Uno contará con historias de mujeres de Chihuahua, y luego saldrá uno con relatos de residentes en Estados Unidos”, concluyó.

Presentación del libro ‘Mujeres perfectamente imperfectas’

23 de junio a las 7:00 p.m.

Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

Entrada libre