Ella de fiesta y el esposo en el hospital

Los Angeles— Mientras Miley Cirus se presentó a la premiación de los Grammy, su esposo Liam Hemsworth fue hospitalizado durante la noche, informó Us Weekly.

"Estuvo en el hospital durante la noche, así que espero que esté bien", reveló Rebel Wilson durante una entrevista con Extra Opens.

La actriz de ‘Pitch Perfect’ no explicó lo que le sucedió a Hemsworth, de 29 años, quien no estuvo presente en los Grammy.

En su ausencia, su pareja, Miley Cyrus , caminó por la alfombra roja con sus padres, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus .

Hemsworth y Cyrus se conocieron durante las grabaciones de ‘The Last Song’, en 2010.

En diciembre de 2018, la pareja contrajo nupcias en Nashville.