Ciudad de México.— El actor Eugenio Derbez aseguró que, por motivos de trabajo, no pudo asistir al encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre el Tren Maya, el cual fue cancelado desde Palacio Nacional.

"Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando en una locación y como verán no he cortado, estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México", indicó en un video publicado en sus redes sociales.

"Nos la cancelaron a 24 horas de la reunión, argumentando que los integrantes de este movimiento habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa, porque ya hablé y nadie dijo que no iba a asistir, el único que dijo que no iba a asistir fui yo".

López Obrador recibiría este lunes en Palacio Nacional a integrantes del movimiento "Sélvame del Tren", que se opone al tramo 5 del Tren Maya, sin embargo, el domingo por la tarde, la Presidencia informó de la cancelación del evento y argumentó que varios de los asistentes habían hecho público que no irían.

Derbez dijo que la fecha la tenía apartada desde hace dos o tres meses con un estudio estadounidense.

"Fui el único, de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas, que conforman este grupo, fui el único que dijo que no podía por razones de trabajo", insistió.

"Argumenté también que creía que no era una buena idea porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno fue: no puedo ir porque estoy trabajando, no fue un capricho".

Derbez aprovechó para asegurar que también es mentira lo que dijo López Obrador en su conferencia matutina de este lunes, sobre que él había inaugurado Xcaret.

"Yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret (que mostró hoy el presidente) fue de hace cuatro años, que estuve conduciendo los premios Platino", explicó.

"Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera; no hay que mentir, porque si mienten entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ni un árbol y que no van a destruir ningún cenote".

Ante la cancelación de la reunión, el actor dijo que si el presidente lo que quería era una foto, entonces él hubiera ido feliz a Palacio Nacional.

"Me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco, 'fue horrible, fue horrible'; le hago la del Óigame no, 'óigame no, nos canceló, faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, óigame no'", agregó, imitando la voz de sus personajes cómicos.

"Si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero estuvo feo que nos cancelaran, porque son razones de trabajo, no por otra cosa".