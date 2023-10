El 'último baile' de Anahí: Se retirará tras shows de RBD

Ciudad de México.- Si los fans de RBD notan a Anahí más alegre, apasionada e intensa que nunca en la gira del reencuentro es porque la cantante eligió que tras esta aventura se consume su retiro de los escenarios.

"Definitivamente, este tour es el último baile, es una hermosa despedida que me voy a llevar por siempre en mi corazón. Para mí, es el regalo más bonito estar haciendo el tour más importante en Latinoamérica en los últimos tiempos, con el grupo más increíble que ha existido, RBD, del cual soy fan número uno.

"Puedo despedirme así de bonito y mostrar a mis hijos y algún día a mis nietos lo que dejé en los corazones de las personas. Lo que para mí más importa es ese amor que se va a quedar por siempre, no importa si estamos lejos o cerca, nos vamos a llevar lo que estamos gozando", compartió en entrevista.

La intérprete, quien dio vida a Mia Colucci en la telenovela Rebelde, decidió alejarse de los espectáculos por años y enfocarse en su familia. Tiene dos hijos, Emiliano y Manuel, de tres y seis años, respectivamente.

Desde Dos Hogares (2012) no tomó otro papel actoral, y musicalmente sólo había tenido colaboraciones.

En 2016, grabó un dueto con Juan Gabriel, que salió apenas el año pasado. Y con sus compañeros de RBD lanzó un sencillo en 2020 e hizo un show en línea durante la pandemia de Covid-19.

Su regreso a los conciertos en vivo fue el año pasado para cantar un tema con Karol G en la Arena CDMX, pero no era el broche de oro que esperaba.

El Soy Rebelde Tour, que las próximas semanas la llevará a Colombia, Brasil y México, le parece especial como despedida al permitirle volver a estar frente a los fans que crecieron con ella y hacerles saber que nunca es tarde para realizar ilusiones.

"Hay nostalgia de encontrarte con quien eras, abrazar quien eres hoy y acordarte de todos esos sueños. Tal vez, algunos no se cumplieron, pero no pasa nada, puedes crear nuevos. Hoy soy una mujer de 40 años con dos hijos y estoy cumpliendo un sueño que nunca pensé que sería posible: volver a estar en un escenario.

"Para mí esto es algo hermoso. Aunque yo tomé la decisión de alejarme en su momento, por mil y un causas muy personales y muy válidas, claro que mi corazón extrañaba muchísimo esta conexión", resaltó la cantante.

Cuando arrancaron la gira, que lleva ya 30 fechas, Anahí temía no poder seguir el mismo ritmo que Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, debido a que venía del retiro. Además, un mes antes de iniciar tuvo un accidente con sus auriculares y se perforó un tímpano.

Hoy considera que aquellas dudas y obstáculos fueron bendiciones que le permitieron fortalecerse y llenarse de seguridad para aprovechar cada presentación e incluso posicionarse sobre temas que le parecen relevantes, como la guerra.

A unas horas del bombardeo de un grupo terrorista en territorio de Israel, Anahí salió al escenario para interpretar "Sálvame" con una playera que decía "Peace is the way" (la paz es el camino), mientras que este fin de semana resaltó el orgullo mexicano en Los Angeles.

"Si tenemos la plataforma para hablarle al mundo entero, tenemos que utilizarla con responsabilidad. Cada concierto me pongo a planear qué va a decir mi playera. Pienso qué me dicen mi corazón y mi alma, con qué creo importante en ese concierto conectar. Cada uno podemos hacer algo.

"Todos los que somos padres hoy no dormimos al ver el mundo en el que van a crecer nuestros hijos y nos aterra. Al igual que todos estamos con el corazón roto, despertamos y dormimos viendo noticias terribles. Las tres mujeres del grupo somos madres y entendemos desde otro punto de vista completamente diferente".

Su trayectoria

1985. Inicia su carrera en Chiquilladas.

1992. Lanza disco Anahí con canciones como "El Ratón Pérez".

2004. Se convierte en una de las estelares de Rebelde.

2012. Concluye su aparición más reciente en pantalla, Dos Hogares, tras el cual se aleja de la actuación.

2016. Estrena el disco Inesperado, pero no hace presentaciones en vivo.

2020. Tiene encuentro con Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher von Uckermann en el show virtual Ser o Parecer.

2022. Sube al escenario de Karol G como invitada y estrena sencillo con Juan Gabriel, que grabaron en 2016.