Y la historia se repite… así como Pepe Aguilar acompañó a sus famosos padres en conciertos y charreadas por todo México, ahora él se rodea de su familia para crear un espectáculo lleno de algarabía y folclor, el cual llegará a El Paso con el nombre de ‘Jaripeo sin fronteras’.

Respecto al show que tendrá lugar en El Coliseo de El Paso los días 17 y 18 de septiembre, Ángela Aguilar platicó con El Diario algunos detalles.

“Este es un concepto de jaripeo, que básicamente es un rodeo donde tenemos caballos, toros y mucha música, estamos regresando con este evento familiar, pero con cada año aprendemos y le agregamos más cosas para que la gente se divierta, entonces estamos emocionadísimos de poder regresar”, expresó la cantante.

Quien integra a la tercera generación de la ‘Dinastía Aguilar’ aseguró que el público de ambos lados de la frontera podrá disfrutar de las expresiones mexicanas que ofrece una producción que reúne a cien personas en escena, entre músicos, bailarines y jinetes, además de las presentaciones estelares de su padre Pepe Aguilar, su hermano Leonardo, su tío Antonio, y por supuesto, de ella.

“Los mejores actos que tiene México van a poder verlos y obviamente es muy padre porque vas traspasando generaciones y con nuestra música es lo que estamos haciendo, mi abuelo cantaba canciones que todos conocen y mi tío ahora las está cantando, al igual que mi papá que está cantando sus más grandes éxitos y yo las canciones de mi último disco”, apuntó.

Con este dato, la joven de 18 años reveló que interpretará temas como ‘Dime cómo quieres’, ‘En realidad’ y ‘Ahí donde me ven’, entre otros con los que se ha hecho de un nombre y una legión de seguidores.

El privilegio de ser mexicana

Si bien Ángela nació en Los Ángeles, es innegable la herencia de su estirpe. La familia Aguilar está unida por las tradiciones que tanto ensalzó el cantante, actor y productor Antonio Aguilar, y doña Flor Silvestre.

“Ha sido un verdadero privilegio poder crecer en este ambiente, poder formar parte de él, de haber crecido en un lugar lleno de música, de alegría e inspiración, y lo que nosotros hacemos es brindarles un show a ustedes, nuestro trabajo es hacerlos felices durante esas dos o tres horas que están en nuestros conciertos, así que también es un ambiente de mucha alegría que te enseña a alegrar a la gente y esa es una bendición tremenda para mí”.

Educada en la música vernáculo, para Ángela es natural interpretar esas canciones, y además un reto, por la complejidad que representan.

“Honestamente siento que así como este concierto que no tiene fronteras, mi música tampoco, hago lo que me hace feliz y la música mexicana es uno de esos géneros que a mí me emociona cantarlo, porque me es difícil interpretar una canción de mariachi. Para mí es bonito hacer cosas que me hagan crecer vocalmente y hasta este momento no he encontrado un género más complicado de cantar que el ranchero.

No obstante, no está cerrada a la exploración de otros géneros y ya prepara algunas colaboraciones.

“Tengo un par de duetos que van a salir muy pronto, y uno es con un artista español, estoy muy emocionada porque de pequeña tienes a estos héroes de la música y que ahora quieran hacer una colaboración conmigo, no me la creo”.

Por último, la cantante invitó al público a asistir a ‘Jaripeo sin fronteras’, porque “aunque ya lo hayan visto es un show que va creciendo con canciones y números, y de verdad no se va a aburrir”.

Terminada la gira por varias ciudades de Estados Unidos, la familia Aguilar pasará Navidad en su rancho de Zacatecas, tal como lo hacían los abuelos.

Jaripeo sin fronteras

17 y 18 de septiembre a las 8:00 p.m.

Entrada: desde los 45 hasta los 575 dólares

Boletos a la venta en Ticketmaster