'El Potrillo' se acercará a las familias con 'Amor y Patria'

Ciudad de México.- Como los grandes toreros, Alejandro Fernández partirá plaza acompañado del mariachi, dará unos pases por chicuelinas con sus éxitos, pondrá banderillas pop al espectáculo, deleitará a la grada con la muleta de su voz y pondrá el estoque final a ritmo de cumbia, para salir en hombros del ruedo. ¡Olé!

Mañana inicia la temporada 2024 de su tour Amor y Patria, en el que el cantante cambia los palenques por plazas de toros y estadios, para llevar su arte a un público más familiar. Así, canciones como "Se Me Va la Voz" y "Estuve" serán coreadas en la Plaza Nuevo Progreso, en Guadalajara, alrededor de las 21:00 horas, y no hasta la madrugada, como es costumbre.

¿Por qué en plazas de toros? ¿Cuál es el significado?

Porque fue una fecha muy importante para mi papá, que lo dejó grabado, le costó mucho trabajo. Y yo tenía ese pendiente. Me he presentado en los lugares en donde mi padre siempre pisaba, y pisaba fuerte; y son como retos que te vas poniendo. Toda mi vida me he presentado en los palenques y son muy divertidos, pero tienen los horarios un poco difíciles. No son tan familiares.

A la par del inicio de su gira de conciertos, "El Potrillo" también estrena su primera colaboración con Los Ángeles Azules, "La Cumbia Triste".

"Desde que empecé fui muy inquieto en tratar de hacer diferentes tipos de música, o sea fusiones. Es una canción muy buena, de triste no tiene nada, se van a poner a bailar. La cumbia es para bailar y para mover el esqueleto", comenta.

¿Cómo sabes cuando tienes que intentar algo nuevo, algo distinto?

Normalmente, cada que hago un disco vemos la dirección que le vamos a dar. Si lo vemos de ranchero, si lo vamos a hacer de pop. Ya estoy establecido en el género de la música mexicana y no me quiero salir de ahí. Y lo que estoy tratando de buscar ya no es hacer un material completo de música pop, pero si llegara una oportunidad para hacer alguna canción de pop, de algún género distinto al regional mexicano, que pudiera sumar a mi carrera, sí lo haría con mucho gusto, como este tema con Los Ángeles Azules.

¿Tu rango de voz, tu capacidad artística, te lleva a buscar ese tipo de cambios?

-Sí, sí, pero es algo que me motiva a mí, es interno, siempre el hecho de sacar algo fresco y ofrecerle algo diferente al público.

Conocemos casos de cantantes que se quedaron cantando lo mismo siempre.

Sí.

Y no pudieron evolucionar...

Exactamente.

No digo nombres, pero

No hace falta.

Al preparar un concierto, uno de los mayores dilemas que enfrenta Fernández es elaborar la playlist. Tiene que encontrar el balance entre las canciones que se saben todos y las nuevas que le quiere presentar al público. Con tantos éxitos musicales en su historia, ¿qué dejar fuera?

"Hacer el playlist de mis conciertos me es dificilísimo, porque tengo que meter las canciones nuevas, pero, si sigo metiendo canciones, voy a terminar con un show de tres, cuatro horas. Entonces tengo que sacar canciones que ya llevo tocando muchos años. Pero me cuesta mucho trabajo, porque son éxitos muy grandes.

¿Y cómo decides?

¡Me tapo los ojos! Empiezo a tachar canciones y pues la que se vaya, pero ha habido etapas en donde he tenido que regresar a la canción porque el público lo pide.

¿Cuál es la que nunca puedes dejar?

Una que no podría dejar de cantar sería "Como Quien Pierde Una Estrella", también "Me Dediqué a Perderte", "Nube Viajera" ¡son muchísimas canciones!

La gira Amor y Patria, que arranca esta noche en Guadalajara, sigue el 2 de marzo en la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México. De ahí se tienen hasta ahora confirmadas otras 23 fechas, que incluyen sus tradicionales presentaciones en Las Vegas, en septiembre.

En esta ocasión, Fernández estará acompañado por sus hijos en sus dos recitales en MGM Grand Garden Arena. Un día con Camila y el otro con Alex.

¿Qué tanto les pesa que seas su padre queriendo ellos ser cantantes?

Es que no nada más soy yo, sino que tienen la sombra del abuelo también. Entonces mucha gente piensa que es muy fácil seguir en esta carrera cuando eres hijo de un artista grande. Pero estás en el ojo del huracán, más bien en el ojo de la lupa, de la crítica de toda la gente, pero al mismo tiempo eso te da mucha fuerza y te hace crecer artísticamente.

¿Qué haces con ellos? ¿Cómo los impulsas? ¿Qué les dices?

Los trato de apoyar, les doy mi mejor consejo, no trato de ser tan invasivo ni meterme mucho en sus vidas. Más bien al contrario, intento que sean ellos mismos porque yo creo que es la única forma en que salen las cosas bien.

De la plaza de toros, ¿te van a sacar en hombros?

Espero que sí.