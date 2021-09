El poeta juarense Jorge Humberto Chávez recibirá premio internacional

El poeta juarense Jorge Humberto Chávez ganó el Premio Internacional de Poesía 2021 Jaime Sabines-Gatien Lapointe con su poemario ‘Bar Papillon y el poema triste’. El galardón lo otorga el Festival International de la Poésie en Quebec y la Fédération des festivals internationaux de poésie, así como el Seminario de Cultura Mexicana.

Entrevistado durante su viaje a la Ciudad de México, donde hoy le será entregado el premio en ceremonia oficial, Chávez se mostró honrado de haber sido reconocido con la presea que le fue concedida por primera vez a Alí Chumacero, y que posteriormente se otorgó a escritores como Óscar Oliva, Paul Bélanger, Luis Armenta Malpica, Louise Dupré, Coral Bracho, Émile Martel, Juan Bañuelos, Elsa Cross y Jean-Marc Desgent.

“Este premio fue instituido en 2003 y lo organiza el Festival Internacional de la Poesía de Trois-Rivières, que es el más importante en lengua francesa en América”, compartió Chávez.

Apuntó que el premio fundado para homenajear a los poetas Jaime Sabines y Gatien Lapointe se entrega al autor cuya obra publicada haya sido traducida al francés, lo cual es el caso de ‘Bar Papillon et le poème triste’.

Para poder ser candidato no se permite la autopostulación, sino que un jurado de escritores mexicanos propone a cinco poetas de trayectoria que tengan un libro publicado en francés, ya sea en Francia o en Quebec.

“Esa lista de preseleccionados se envía a tres escritores en Quebec, y entre los tres estudian la obra traducida y definen al ganador”.

Así Jorge Humberto Chávez fue elegido por unanimidad, por Louis-Philippe Hébert, Stéphane Despatie y Gaston Bellemare.

El premio consiste en una beca de 100 mil pesos y el honor de ser uno de los principales invitados a la trigésima séptima edición del Festival Internacional de Poesía, planeada para llevarse a cabo en octubre de 2022.

Bar Papillon

“Chávez nos brinda una poesía de corte cotidiano, hecha de delicadeza y empatía. Es el discurso del confidente lo que lleva al lector de la mano y le permite ver el aspecto atemporal de las personas y de las cosas. Esto no se da sin una dosis de erotismo, y si a veces el amor no está correspondido, no por ello el poema defrauda al lector”, escribió el jurado sobre el libro coeditado por Les Écrits des Forges y Mantis Editores, y traducido por Françoise Roy.

El poemario se gestó justo en la cantina que le da el nombre a la obra, lugar donde Chávez era cliente habitual.

“’Bar Papillon’ es una colección de poesía con textos relacionados con la vida en los bares, especialmente en el Papillon, porque muchos de los poemas los escribí allí hacia el 2004”.

Chávez señala que en él se encuentra ‘El poema triste’, texto en el que empieza a manejar un verso largo y muy cuidado donde aparecen temas de muerte y desolación.

‘Bar Papillon y el poema triste’ se encuentra agotado, pero ambas editoriales conservan el archivo, por lo que es muy probable que se vuelva a imprimir.

La obra de Jorge Humberto Chávez incluye títulos como ‘De 5 a 7’, ‘La otra cara del vidrio’, ‘Nunca será la medianoche’, ‘La lluvia desde el puente’, ‘El libro de los poemas’, y el más reciente, ‘Un rosario de huesos’, escrito durante la pandemia y próximo a presentarse en esta ciudad.

Jorge Humberto Chávez Poeta nacido en Ciudad Juárez en 1959. Estudió Ciencias Sociales en la Normal Superior del Estado de Chihuahua y Filosofía en la UACJ.

En 2013 ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes con su obra ‘Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar pero debes saber que ya no hay río ni llanto’.

Desde 2014 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Actualmente es director de la Biblioteca Central del Estado en San Luis Potosí y asesor del director del Centro de las Artes de San Luis Potosí.

También es curador del Festival Internacional de Novela Negra Huellas del Crimen y del Festival Internacional de Literatura de la Casa Cultural de las Américas, en Houston, Texas.