El poderoso mensaje de la novia de Keanu Reeves sobre los estándares de belleza

Alexandra Grant, la artista plástica que se hizo famosa por su romance con Keanu Reeves, ha reflexionado sobre sobre los cánones de belleza que todavía se imponen a las mujeres. El miércoles, Grant, de 46 años, publicó una captura en Instagram de una noticia de la revista Newsweek: “El cáncer de mama se relacionó con los químicos que se usan en los tintes capilares y planchas químicas para el cabello en un estudio de casi 50.000 mujeres".

Grant ha recibido una cantidad de elogios en las redes sociales por lucir un aspecto natural y saludable, llamando la atención de algunos usuarios por mantener su cabellera con canas y alejarse de los parámetros canónicos, pero muchos otros la criticaron duramente y aseguraron que parecía mucho más mayor que su famoso novio, de 55 años.

La artista explicó por qué no se ha teñido sus canas en años. “Los números son asombrosos, especialmente para las mujeres de color. Me puse canosa prematuramente cuando tenía veintipocos años y me teñí el cabello de todos los colores en el camino hasta que no pude tolerar más la toxicidad de los tintes”.

“En mis 30 dejé que mi cabello se volviera ‘rubio’... Amo y apoyo que cada mujer pueda elegir cómo quiere verse a cada edad. Pero por desgracia seguimos rindiéndonos a los cánones de belleza… ¡Tenemos que hablar de esos cánones. ¡Amor a todas las mujeres!”, sentenció Grant en su publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

El artículo compartido por Alexandra cita un estudio del International Journal Of Cancer que explora el vínculo del cáncer de mama con algunos colorantes y alisadores. El cáncer de mama, según el estudio, puede estar relacionado con ciertos carcinógenos y compuestos disruptores endocrinos que se pueden encontrar en varios productos para el cabello.

Alexandra y Keanu, quienes han colaborado juntos en dos libros de arte, oficializaron su relación en la alfombra roja el mes pasado en la Gala de Cine + Arte de LACMA.

La artista es la primera novia conocida del protagonista de Matrix desde Jennifer Syme, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en el año 2001.

La pareja ha sido amiga durante aproximadamente una década. Colaboraron por primera vez en 2011 en el libro de Reeves, Oda a la felicidad, con Grant proporcionando las ilustraciones. El proyecto fue el primer libro de Reeves como escritor. Volvieron a trabajar juntos en el publicación del actor, Shadows, en el que Grant volvió a proporcionar los dibujos.

Keanu Reeves and Alexandra Grant en el LACMA Art and Film Gala, Arrivals, Los Ángeles /Shutterstock

Grant, graduada de Swarthmore College, es un artista con sede en Los Ángeles. Ha expuesto en prestigiosos espacios de todo el mundo, incluido el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), Galerie Gradiva en París y The Harris Lieberman Gallery en Nueva York. La talentosa artista vivió en México, España y Francia. En 2008, Alexandra fundó el proyecto filantrópico grantLOVE, que produce y vende obras de arte y ediciones originales para beneficiar proyectos de artistas y organizaciones sin fines de lucro, según Infobae.