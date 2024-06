El Patio: Derrumbado pero con grandes anécdotas de famosos

Ciudad de México.- El Patio volvió a ser noticia, pero por un motivo opuesto al de sus años de esplendor, cuando fungía como escaparate de las mayores luminarias del México del siglo 20.

En el ya derruido recinto sucedió de todo: hubo estrellas que llenaron temporadas de semanas y hasta meses, invitados de lujo codeándose con ellas y la consolidación de figuras que hoy, cada vez menos en número, siguen activas.

Dulce María Ruiz de Velasco, quien trabajó con estandartes de la bohemia como José José y Marco Antonio Muñiz, así como Jorge Chiwo, director de Day1 Entertainment México, en Sony Music, que vivió momentos emotivos en el céntrico foro capitalino, recordaron algunas situaciones clave del sitio cuya fachada colapsó este lunes, sepultando un montón de anécdotas.

"El gerente era Manuel Gómez Tovar, siempre muy bien vestido, con una voz muy potente, muy atento con el artista y con los invitados del artista. Don Manuel fue el primer marido de María Victoria, papá de Teté, su hija mayor", comentó Ruiz de Velasco.

"Lo recuerdo porque tenía una voz muy cantada, muy formal, y te saludaba con tu nombre completo y apellido. Una vez, en un show a reventar, no había mesas, y cuando me dijo 'pase a la suya', era una bocina con manteles encima. Me causó mucha gracia, sabía resolver todo", añadió Chiwo.

En el inmueble de la calle Atenas 10, Colonia Juárez, actuaron las estrellas de la época, locales o internacionales, como Pedro Infante, Juan Gabriel, Lucía Méndez, José José, Valeria Lynch, Pedro Vargas, Emmanuel, Raphael, Camilo Sesto, Los Panchos, Raffaella Carrà, Ray Conniff, Raquel Welch, Rocío Dúrcal, David Soul, Édith Piaf, Judy Garland, Louis Armstrong, Angélica María, Thalía y Sammy Davis Jr.

Ofreció espectáculos de comedia de Germán Valdés "Tin Tan" y Sergio Corona, y entre sus invitados, como espectadores, desfilaron María Félix, Agustín Lara, Gary Cooper, Walt Disney, Mauricio Garcés o Frida Kahlo, según el libro "El Patio: Crónica de un Espectáculo", de Enrique Vélez.

"Cuando salí al escenario y vi a María Félix sentada junto a (su hijo) Enrique Álvarez Félix, que era mi íntimo amigo, fue una gran sorpresa para mí. Mi gran sorpresa fue que 'La Doña' coreaba mis canciones: verla cantando el estribillo de 'Culpable o Inocente' fue espectacular. Iban políticos a verme, iba el rico, iba el pobre...", contó Lucía Méndez.

El Patio operó durante 56 años, entre 1938 y 1994. Ahí se realizó la primera entrega del Premio Ariel, en mayo de 1947, mientras que su último espectáculo, el que le dio el adiós definitivo, corrió a cargo de Lupita D'Alessio.

"Era un lugar donde te ofrecían cena-show, con tablones muy arreglados con manteles elegantes. Primero era la cena, como a las nueve de la noche, y luego el show, a medianoche. Le cabían unas 500 personas, todos arreglados: ellos, de traje o formales, y ellas, si no de largo, por lo menos de coctel", contó Ruiz de Velasco.

"Tenía un camerino muy amplio, con una suite con recámara para los artistas, que podían descansar ahí. Era un salón de fiestas muy elegante, con cortinas de terciopelo y alfombra roja; la tapicería era roja", comentó Chiwo.

La mayoría de las estrellas que actuaban en El Patio pernoctaban en el hotel Crowne Plaza (ahora Fiesta Americana), a un par de cuadras de ahí, mismo que luego le hizo competencia con su propio show nocturno en el Stelaris, que es donde se presenta actualmente Lucía Méndez.

Empresarios que manejaban los shows de El Patio los visualizaron como una oferta con más elegancia y de otro tipo de estilo que los de El Quid, un centro nocturno y de cabaret situado en la calle Puebla, Colonia Roma; una de sus estrellas principales fue Lyn May.

"Cuando había conciertos con José José, él llevaba muchos invitados, era un estupendo anfitrión. A nosotros nos llevaba los mejores tacos de suadero, que los compraba allá por donde vivió, en Clavería. José tuvo como invitados a todos: Lucha Villa, Jacqueline Andere, Daniela Romo...", platicó Ruiz de Velasco.

"Hubo personajes clave que formaron parte de esa industria de conciertos, como Hugo López (manager de Luis Miguel), Rogelio Alpízar, Jaime Sánchez Rosaldo, Darío de León... Fue un lugar único porque daba shows tipo Las Vegas, por temporadas", acotó Chiwo.

Entre las anécdotas que más recordaron, cuentan que David Soul, el coestelar de la serie Starsky & Hutch, no llenó el lugar y al final del show optó por sentarse a tomar unas copas con su banda y el público, y que en una temporada que dio Raphael, en 1967, el español interrumpió su espectáculo porque alguien dijo que estaba nevando en la Ciudad y les pidió a todos salir a apreciar el fenómeno meteorológico.

¿Sabías que...?

-Emilio Azcárraga Vidaurreta, abuelo de Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa, fue uno de los primeros propietarios del lugar y lo llamó El Patio Andaluz.

-A principios de los años 70, El Patio pasó a ser propiedad de la familia Aguirre, fundadora y dueña de Grupo Radio Centro.

-Camilo Sesto y Raphael fueron dos de los intérpretes españoles mejor recibidos por la audiencia.

-Rumores no confirmados indican que Orson Welles y Marlene Dietrich acudieron como espectadores.

-Marco Antonio Muñiz "El Lujo de México", de 91 años, fue uno de los artistas con temporadas más largas en el lugar.