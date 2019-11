El papel que pudo haber cambiado la carrera de Julia Roberts

El ambiente en Hollywood ha cambiado a lo largo de los años y eso se ha visto reflejado en sus distintas producciones tanto en la pantalla chica, como en la grande. Sin embargo, hace 25 años las cosas eran muy distintas, pues según el productor y guionista Gregory Allen Howard, en 1994 Julia Roberts fue sugerida para interpretar a Harriet Tubman.

De acuerdo con Allen, quien se encargó de hacer un guión para llevar la vida de Tubman a una cinta, fue en ese año cuando una serie de rechazos a sus propuestas comenzaron. Pero la situación más ofensiva fue cuando sugirieron a una actriz blanca para interpretar el papel de una exesclava afroamericana, informó Infobae.

Allen Howard escribió para el diario Los Angeles Times un artículo donde contó sobre la reunión: “‘Este es un gran guión. Hagamos que Julia Roberts interprete a Harriet Tubman’, dijo el entonces presidente de un estudio. Afortunadamente había una persona afroamericana en esa reunión hace 25 años que le dijo que Harriet Tubman era una mujer negra. El presidente de la productora respondió: ‘Eso fue hace mucho tiempo. Nadie sabrá esa parte’. Así comenzó el viaje épico de 25 años para llevar mi guión de Harriet Tubman a la pantalla”.

El guionista les confesó a los productores John Watson y Pen Densham, fundadores del Trilogy Entertainment Group, que una de las razones por las cuales se convirtió en guionista fue para escribir historias como la de la activista, sin hacer una lección de historia.

La activista se liberó de la esclavitud (Foto: archivo)

“Quería entretener a la gente, no predicarles. Me pasé seis meses investigando y escribiendo el primer borrador de ‘Freedom Fire’. Lo hice lo más emocionante y entretenido como pude, y a ella la retraté como una figura de acción que podría inspirar a aquellos que vieran este filme”, relató.

Sin embargo, el estudio no accedió a hacer la película y Howard se vio en la necesidad de buscar a alguien que financiara su proyecto por más de dos décadas. Pero por ese tiempo se encontró con una serie de citas canceladas, rechazos racistas y puertas cerradas.

“De lo que me doy cuenta ahora es que la película no se haría hasta que cambiara el ambiente en Hollywood: tuvo que pasar por su propio cambio climático. Nadie quiere ser un caso atípico, Hollywood tiene una mentalidad de rebaño. No había ninguna manada alrededor de la historia de una exesclava que liberó a otros esclavos. Todas las personas a las que les escribí esto enviaron el guión, se hacían una pregunta: ‘¿Cómo le vendo esta historia a mi jefe, a un estudio, a mis socios financieros?’ El miedo los enfrió”, agregó el productor.

Fue en 2013, el año en que “12 años de esclavitud” ganó el Óscar a “Mejor Película”, cuando las puertas se pudieron abrir un poco más, pues encontró a una productora, Debra Martin Chase.

Los actores de "Black Panther" reciben el Premio SAG al mejor elenco el domingo 27 de enero del 2019 en Los Angeles. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP)

“Nos asociamos y comenzamos a pelear, más tarde nos unimos a la productora Daniela Taplin Lundberg y luego seguimos agregando a la escritora y directora Kasi Lemmons. Caminamos por el camino independiente hasta que Focus Features se involucró el año pasado. Ahora la puerta estaba abierta. #OscarsSoWhite, DiversityHollywood y los otros empujones y protestas por la inclusión y la narración diversa habían movido la aguja: el clima había cambiado”, explicó.

Aunque el inicio de la producción todavía tomó un par de años, fue después de que “Pantera Negra” abriera las puertas de una vez por todas a una nueva era. Y, en vez de Julia Roberts, fue Cynthia Erivo quien encarnó a la activista.

“La vi por primera vez cuando otros productores me llevaron a Nueva York para verla en “El color púrpura” (el musical)”, dijo Allen. “Tan pronto como abrió la boca, pensé: ‘Sí, esa es Harriet’. Luego les envié un correo electrónico a los otros productores. ‘Esa es Harriet. Ella es una pequeña barra de dinamita’”, relató.