‘El Milagro’ lo trae de regreso a casa

“El Cochiloco”, “Medrano”, “Django” o “Mascarita”, para el mundo, Joaquín Cosío, es uno de los mejores actores de teatro y cine en el reflector mundial, el más camaleónico, laureado y solicitado para los chihuahuenses. Joaquín Cosío es algo más que el primer actor de prestigo internacional: es el nayarita más juarense del cine y el teatro, un histrión formado en las tablas del teatro fronterizo y el orgullo de este gran desierto, donde florecen talentos como él.

Cosío está de regreso a los espectáculos presenciales con la puesta en escena “Los Habladores” de David Olguín, con la que Cosío estará de vuelta en Chihuahua y Ciudad Juárez.

Llega acompañado por un gran elenco: Silverio Palacios, Laura Almela, Diego Jáuregui, Valeria Navarro; así lo dio a conocer el actor de 59 años para El Diario y compartió los detalles sobre su participación en la obra.

“Es una puesta en escena muy interesante; ha tenido mucho éxito porque son monólogos donde el actor le habla directamente al público, y ha tenido mucho éxito y yo participo con un monólogo”, dijo.

“Los Habladores” se presentará en Chihuahua capital en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra del 20 al 22 de noviembre, y del 24 al 27 de noviembre en el Centro Cultural Paso del Norte. El público disfrutará a través monólogos de un desfile de gente supuestamente normal, monstruos de compleja vida cotidiana, sobrevivientes del torbellino de estos días, que abren la boca para crear, con sus pecados, doble moral y confesiones, autorretratos sin pudor de gente del México de hoy.

Contento de regresar a Chihuahua

En monólogos se tocarán temas de actualidad, con historias sobre la pandemia en todas sus poliformidades, herencias, ambiciones económicas, sexo y ternura, racismo, cambios de género, politiquería, complejos inconfesables, amores y odios; toda una galería de detalles propios de personas que permitirá a los asistentes, en algunos casos, identificarse, descubrirse, cuestionarse, reír una y otra vez y ver en el espejo a este México fascinante y desgarrado.

“Es muy gozoso estar de vuelta en los escenarios, hice algunas puestas en escena vía Zoom, también realicé algunos trabajos por streaming y finalmente es una experiencia muy distinta”, indicó.

Un gran reto

Compartió que es un gran reto llevar a cabo un monólogo y lo que le deja este proyecto en lo personal.

“Estoy muy contento de poderlo llevar a Chihuahua y Ciudad Juárez, que son una comunidad en donde yo me debo, que respeto y quiero mucho, y me da satisfacción el poderles llevar de manera presencial este espectáculo”, comentó.

Proyectos

“Parte de hacer ‘Los habladores’ es porque he dejado de hacer teatro, pues me he dedicado al cine y a la televisión. Hice una serie que se estrenó para Estados Unidos para Netflix que se llama ‘Gentefied’. Acabo también de terminar de grabar una película con Luis Estrada, que es el director y escritor de ‘El Infierno’, y soy parte de su nuevo filme que lleva por nombre ‘¡Que Viva México!’, donde hago varios personajes; es un proyecto muy interesante de Luis, con estos elencos extraordinarios que él consigue armar, estamos desde Ana Martín, el infaltable Damián Alcázar, Angelina Peláez, Salvador Sánchez, Ana de la Reguera, en fin: un elenco increíble y un proyecto que estoy seguro será muy visto y admirado. Y además vienen algunos estrenos de algunas películas que he hecho anteriormente y que la pandemia ha detenido”, puntualizó.

Conservatorio en Chihuahua y Ciudad Juárez

El día 22 de noviembre en el Teatro de Cámara a las 5 pm en Chihuahua capital, y el 27 de noviembre a las 4:3 pm en Teatro Experimental Octavio Trías en el

Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez, se tendrá un conservatorio con Joaquín Cosío y Silverio Palacios

En Chihuahua

Moderarán Gustavo Macedo y Kathy Barragán,

Registro en: https://forms.gle/n1xAjESsUgJ4euo7A

En Ciudad Juárez

Modera: Perla de la Rosa

Registro en: https://forms.gle/EGUBRUN5XDQmc88i8

EL DATO

Puesta en escena: ‘Los Habladores’, dramaturgia y dirección: David Olguín

CHIHUAHUA

Del 20 al 22 de noviembre en el Teatro de Cámara

Funciones:

–Sábado 20 de noviembre 7 pm

–Domingo 21 de noviembre 7 pm

–Lunes 22 de noviembre 8 pm

Boletos: 350 pesos para adquirirlos en https://teatrobarbaro.com/eventos/los–habladores y el día del evento en taquilla del Teatro de Cámara

Para saber más comunicarse al teléfono (614) 227-21-76

CIUDAD JUÁREZ

Del 24 al 27 de noviembre en el Centro Cultural Paso del Norte, Sala Experimental Octavio Trías

Funciones: 7:30 p.m.

Boletos en: www.telondearena.org

Con dos funciones a las siete pm y otra más a las ocho pm, con aforo limitado, se llevarán a cabo todas las medidas de sanidad, por lo que se recomienda a la ciudadanía adquirir sus boletos con tiempo, el uso del cubrebocas es obligatorio. Clasificado para adolescentes y adultos.