El impresionante cambio físico de Joaquin Phoenix para ser Joker

Los Ángeles.- El espeluznante tráiler final de Joker ha traído consigo fuertes emociones entre los fans del Payaso Príncipe del Crimen después de ver a Joaquin Phoenix interpretando a Arthur Fleck.

Y es que el actor, mucho más delgado que de costumbre en las imágenes que se han podido ver, perdió más de 20 kilos para la película centrada en el emblemático personaje de DC.

Así lo reveló el director de la cinta, Todd Phillips, en una entrevista conjunta con Phoenix para Los Ángeles Times. El protagonista de Joker perdió el peso antes de empezar el rodaje del filme, de ahí su raquítico aspecto final.

"Todo lo que puedo hacer es aproximarme al personaje de la forma que lo he hecho, y ya está. He intentado hacer algo que parezca honesto y único”, dijo Phoenix.

El actor estuvo inmerso en un complejo proceso para crear un personaje poliédrico y difícil, según explicó.

"Hay algunas partes del personaje que aún no me quedan claras y estoy bien con eso. Disfruto de no tener respuesta a muchas de estas preguntas. Eso es lo único que merece la pena, lo otro, conectar puntos y pintar según los números... ¿A quién diablos le interesa?", remató.

Este duro proceso de Joaquin Phoenix para convertirse en el Joker trajo consigo nuevas complicaciones. Así lo explicó Zazie Beetz en una entrevista para MTV News, en la que la actriz afirmó que lo tenían que ‘hacer todo’.

"Joaquin había perdido tanto peso que no podíamos volver a grabar después, así que teníamos que apañarnos con lo que había y hacerlo lo mejor posible", sentenció la actriz sobre el complejo rodaje de la cinta dirigida por Todd Phillips.

El estreno de la cinta será el próximo 4 de octubre. Y ya nos urge que llegue esa fecha.