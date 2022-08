El hombre de las cien caras, amaba Juárez

Tenía 81 años y el mundo del cine lo recordará por su imponente presencia escénica, por su voz grave y la multifacética lista de personajes, y sobre todo villanos que interpretó a lo largo de su carrera en 291 películas. Manuel Ojeda falleció el viernes y deja en la frontera una huella memorable.

Ojeda realizó en Ciudad Juárez tres cintas de manufactura de Cine Producciones Molinar, productora dirigida por el fronterizo Héctor Molinar, quien recordó al actor con un sentido mensaje a través de sus redes sociales describiéndolo como un maestro de la actuación, gran ser humano y amigo leal.

“Me quedo con el recuerdo de grandes momentos que convivimos durante los últimos 23 años mi querido amigo.

Un abrazo hasta el cielo, descansa en paz”, menciona su texto, el cual está acompañado de una imagen que dice al final ‘del baúl de los recuerdos’.

Ojeda nació en La Paz, Baja California Sur, un 4 de noviembre de 1940. Estudió actuación en el Instituto de Bellas Artes y comenzó su carrera en teatro.

En Ciudad Juárez, amigos, compañeros y realizadores como Héctor Molinar lo recuerdan como un amigo entrañable.

“Mi querido amigo Manuel Ojeda, hoy te recibe Dios de retorno a Casa y nos dejas un gran legado de arte con tus obras cinematográficas y grandes recuerdos de tu amistad”.

Molinar comenta en el mismo texto en su cuenta de Facebook su admiración por ‘El hombre de las cien caras’, conocido como tal en Nueva York por los personajes que interpretó en el cine y televisión, como Porfirio Díaz en el ‘Vuelo del Águila’, o Emiliano Zapata en ‘Senda de Gloria’.

“o tu gran actuación como Pedro Páramo musicalizada por Ennio Morricone”.

La noticia del deceso se hizo a través de un tuit de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Gran lector, muy culto conocía todo sobre el cine y su historia, sobre los grandes actores de la época de oro y renegaba mucho porque los jóvenes no se daba a la tarea de aprender nada sobre ello”, dijo su entrañable amigo, Héctor Molinar.

Ojeda consolidó una extensa trayectoria en el cine, televisión y en el teatro, donde dejó huella a través de sus interpretaciones de villanos.

Entre los trabajos destacados del artista se encuentran sus participaciones en cintas como ‘Un Mexicano Más’ (2010), ‘La ley de Herodes’ (1999), ‘Las Poquianchis’ (1976) y ‘Canoa’ (1975).

“Compartimos una gran amistad, de tiempos muy gratos, momentos memorables no sólo al filmar tres películas, también forjamos una gran amistad. Era un tipazo, un caballero de los pies a la cabeza. Un hombre determinado, una anécdotas que no muchos conoces es que cuando filmó la cinta “Tras la Esmeralda perdida’ él no sabía hablar inglés, todos sus diálogos los memorizó y eso no es fácil a menos que seas un actora muy disciplinado”, comentó Molinar.

“Muy disciplinado, muy puntual en sus llamados, aprendía de memoria sus diálogos, cuando ya empezamos a filmar ya se los sabia ya había estudiado y ensayar una vez

Daba la facilidad de que sabia de que con el no perderías tiempo que su efectividad de la actuación, llegaba al llamado y ya traía en su imaginación el personaje, ya había estructurado y solo se ponía de acuerdo con el director para delinear el perfil piscológico del personaje”, platica Molinar.

El histrión también será recordado por su papel como Zolo en la película de ‘Tras la esmeralda perdida’, dirigida por Robert Zemeckis, y por ser acreedor a un premio Ariel como Mejor Actor por su trabajo en la cinta ‘El infierno de todos tan temido’.

“Hombre trascendental, familiar, un caballero de tantas cualidades deja un gran legado. Aquí no sólo filmó las películas también nos grabo la voz para la publicidad de la película pero le gustaba tanto el ambiente y la platica y lo hizo con pasión y con aprecio por la compañía”.

La cercanía de Molinar y Ojeda fue tanta que en alguna ocasión el actor le comentó que le hubiera gustado interpreta al Caudillo del Sur en cine, ya que lo había encarnado para la telenovela histórica en ‘Senda de Gloria’.

“Fuimos a Nueva York una vez los dos, a una convención de cine, y conocimos a una representante que lo halagó mucho, lo conocían como el hombre de las ‘100 caras’, lo veían con un penacho de Moctezuma y era el personaje, como soldado y le quedaba, como un Zapata y le quedaba”, añade el productor y abogado.

“Lo ví en México hace un año salía de grabar a las 11 y nos fuimos a cenar comida china y estuvimos platicando, tuve esa fortuna de su amistad. Incluso llegue a acompañarlo al teatro, donde sus amigos actores siempre lo recibían con mucho cariño. Cantamos juntos en la Plaza Garibaldi, ya que le gustaba cantar los temas de José Alfredo Jiménez… era alegre y cantaba entonado, un tipazo”, concluye el productor y director fronterizo.