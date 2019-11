El guion de 'The Rise of Skywalker' circuló por eBay por descuido de un actor

John Boyega, parte del elenco de la próxima película de Star Wars, admitió haber sido él quien dejó una copia del guion de The Rise of Skywalker, debajo de su cama y que terminó en venta en eBay.

Boyega, quien interpreta a un Stormtrooper convertido en el luchador de la resistencia, Finn dijo este miércoles al programa de televisión estadounidense Good Morning America que una persona de la limpieza había encontrado el guión y lo había puesto en el sitio de subastas.

El director J.J. Abrams dijo a principios de esta semana que el equipo de la película vio la publicación de eBay y pudo recuperarlo antes de que se vendiera, lo que significa que los secretos de la trama aún están a salvo.

"Me estaba mudando y dejé el guion debajo de mi cama. Fue como, sabes, lo dejaré debajo de mi cama", dijo Boyega. "Cuando me despierte en la mañana, lo tomaré y me mudaré, pero mis hijos vinieron y comenzamos a jugar y el guion quedó allí", contó.

"Unas semanas después de que entrara la persona de limpieza y encontrara el guion, lo puso en eBay por unos 85 dólares. Así que la persona no conocía el verdadero valor", agregó, informó Expansión.

Los guiones de las películas de Star Wars están entre los secretos mejor guardados del mundo cinematográfico. Muchos actores sólo reciben las partes de sus escenas y los críticos no pueden ver los filmes de manera anticipada.

Boyega dijo que incluso él no sabía cómo terminaba la película, con la cual concluye la saga de Skywalker, que vio la luz por primera vez en el filme original de 1977.

The Rise of Skywalker, de Disney, se estrenará el 18 de diciembre en todo el mundo y se prevé que recaude unos 200 millones de dólares en la taquilla estadounidense en su primer fin de semana, según Variety.

Sus estrellas incluyen a los actores originales de Star Wars: Mark Hamill y la fallecida Carrie Fisher, cuyo papel como la Princesa Leia se reconstruyó después de su repentina muerte en 2016 usando imágenes no incluidas en la película Star Wars: The last Jedi.