El final de 'Keeping Up With the Kardashians': la revelación de Kanye de Kim y más

Los Ángeles— Si especulaba que había algo importante detrás de la separación de Kim Kardashian y Kanye West, estaba equivocado.

Resulta que eran las pequeñas cosas, como que Kardashian no tenía a nadie con quien hacer ejercicio, publico CNN.

Esa es solo una de las cosas que aprendimos del episodio final de "Keeping Up With the Kardashians", que hizo una reverencia este jueves.

En una charla con su "momanger" Kris Jenner, Kardashian compartió que cumplir 40 le hizo darse cuenta de algunas cosas.

Eso incluyó cómo levantarse para hacer ejercicio con la hermana Khloe Kardashian y el padre de la hija de Khloe, el jugador de la NBA, Tristan Thompson, durante la pandemia, hizo que Kim Kardashian deseara tener una pareja con la que pudiera hacer ejercicio y que disfrutara de los mismos programas de televisión.

Dijo que tampoco le encantaba que West hubiera elegido vivir en un rancho en Wyoming mientras ella y sus cuatro hijos residen en California.

"No quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente", dijo Kardashian. "Pensé, 'Ahí es cuando nos llevamos mejor', pero eso es triste para mí. Y eso no es lo que quiero".

Todo sirvió para hacerla sentir sola y compartió que había estado trabajando con un terapeuta para intentar llegar a su lugar feliz.

Kardashian solicitó el divorcio del rapero en febrero y en un episodio anterior habló sobre cómo se sentía como una "fracasada" debido a sus problemas matrimoniales.

Las relaciones fueron un tema en el final de la serie, ya que Kourtney Kardashian se quejó de la presión que siente para volver con Scott Disick, su exnovio con quien comparte tres hijos. Khloe Kardashian decidió mudarse a Boston para la temporada de baloncesto para que ella, Thompson y su hija True, pudieran estar juntos.

Pero no crea que la familia Kardashian-Jenner se irá pronto.

No solo tienen un acuerdo con Hulu para contenido nuevo, sino que una reunión de dos partes, "tell all", organizada por Andy Cohen, comienza a transmitirse el próximo jueves en E!