El éxito no es casualidad

La actriz, cantante y conductora chihuahuense Ana Karina Sáenz de 26 años está llena de proyectos.

Actualmente forma parte del elenco de ‘Fuego Ardiente’ que se transmite de lunes a viernes a las 6:30 pm, por el Canal Las Estrellas, en abril debutará en una serie y este próximo 23 de febrero será la conductora de un espacio en el canal de Telehit.

“Estaré en la conducción de un programa conduciendo en Telehit que sale al aire el 23 de febrero, además está próxima a salir una serie que se llama ‘Archivo Muerto’ y se transmitirá por Unicable, en donde doy vida a ‘Ana’, que se estrena en el mes de abril”, indicó.

Sobre su participación en ‘Fuego ardiente’, la actriz chihuahuenses ha dicho que está feliz por formar parte de un elenco estelar como Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Ramírez y José María de Tavira, así como el primer actor Fernando Ciangherotti y Kuno Becker, entre otros famosos que son parte del talento de Televisa.

“Hay un elenco increíble, con grandes actores, a todos les he aprendido mucho y sobre todo a Mariana Torres que es con quien me toca la mayoría de mis escenas, entonces he podido convivir más con ella y es una gran persona y actriz, le he aprendido mucho, estoy muy contenta".

“Mi personaje es muy leal, astuta y generosa, además de ser muy sorora con el personaje de Alexa (Mariana Torres), pues se vuelven mejores amigas, ya que comparten esa gran pasión por el baile y eso las une mucho y mi personaje me recuerda esa importancia de la amistad y estar siempre para las personas que uno ama, me identifico con Sara y sobre todo en lo apasionada que es”, comentó.

La artista norteña emigró a la Ciudad de México gracias a la oportunidad que se le presentó de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa. Ella es la única en su familia que se dedica al medio artístico.

“Al principio ha sido difícil el adaptarme al cambio de venirme a vivir a Cdmx, pero ahorita estoy haciendo lo que me gusta y todo va bien, visito a mi familia en Juárez; extraño muchas cosas la comida, los burritos que me encantan y a mi familia, la gente de Chihuahua es muy amable y honesta”, comentó.

Entre sus recientes trabajos para Televisa está su participación en ‘Esta historia me suena’, ‘La Rosa de Guadalupe’, asimismo fue la titular en la conducción del reporte del clima en Foro TV.

La primera obra que presentó en Ciudad Juárez fue con una compañía teatral que se llama Line Teatro, ‘12 princesas en pugna’ y luego ‘El mago de oz’.

“Estuve en la prepa del Chami y ahí presentamos ‘Hoy no me puedo levantar’; también con la compañía Tercera llamada hice ‘El extraño mundo de Jack’; acudí un tiempo a la Universidad de Texas en El Paso, UTEP, ahí tomé un taller de actuación, realicé el musical ‘9 to 5’”.

En su faceta como cantante, Ana no olvida el concierto ‘Voces del desierto’, el cual realizó en sus inicios en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda en el Complejo Paso del Norte.

“Ahí tuve la oportunidad de cantar, junto con otros compañeros, muy bonitos recuerdos que tengo de mis inicios”, expresó.

