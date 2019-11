El espíritu navideño toma el control

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) es una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses no sólo por su significado histórico, sino porque es el día en que las familias se reúnen agradecer a Dios las bendiciones que les ha brindado durante el año, compartir los alimentos, el descanso y, de la variedad de programas y películas prenavideñas que presentan las diversas televisoras de aire y de paga, así como las novedosas plataformas de streaming.

Así que para después de la cena habrá que acomodarse en el sillón para disfrutar de los estrenos que tienen a la efeméride como protagonista.





ABC

The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration

7:00 p.m.





FOX

Chritsmas and Gran Valley

11:48 a.m.

La Gran Gilly Hopkings

1:13 p.m.

Christmas Cottage

2:47 p.m.

Pequeños Traviesos al Rescate

4:26 p.m.

Un vuelco al Corazón

10:24 p.m.





CBS

The Thanksgiving Day Parade

9:00 a 12:00

Young Sheldon

8:00 p.m.

Unicorn The Window

8:30 p.m.

Mom

9:00 p.m.

Carol Second Act

9:30 p.m.

Evil

10:00 p.m.

29 de noviembre

8:00 p.m. Frosty

Frosty The Snowman

Frosty Returns

8:30 p.m.

NBC

The 93rd Annual Macy's Thanksgiving Day Parade

7:00 a.m.

12:00 p.m.





Netflix

Holiday in the wild

Let it Snow

Klaus

The Knight Before Chrismas

How The Grinch Stole Chrismas

The Princess Switch

The Chrismas Chronigles

Holiday Secrets

The Burton’s Nightmare Before Chrismas

Olaf’s Frozen Adventure

Satan Clause 2

Shrek the halls

Un príncipe en Navidad: bebé real





Disney+

Home Alone

The Nigthmare Before Christmas

Mikey’s Christmas Carol

The Muppet christmas Carol

The Santa Clause

Frozen

Mikey Ones Upon a Christmas

Miracle on 34th Street

Iroman 3

The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the wardrobe





En el cine

Frozen ll