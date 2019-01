El DJ que anima a Obama

Washington— El DJ Adam 12 no lidera la lista de DJ Mag ni es headliner de los festivales de electrónica más importantes del mundo, pero está seguro de que ningún tornamesista lo supera.

Adam Bravin, músico detrás de ese seudónimo artístico y también parte de la banda She Wants Revenge, es el pinchadiscos de cabecera del ex Presidente de EU, Barack Obama.

Su labor no es fácil: debe mantener la energía en el evento que sea, desde algún cumpleaños del político hasta una convención de demócratas

"Cuando él me necesita para una fiesta o un evento de recaudación de fondos, ahí estoy. Tocar para él es increíble. Como DJ no puedes hacer algo más grande que eso.

"En el mundo del entretenimiento he tocado para todos: Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder. Quien quieran. En lo político, hice cosas para Bill Clinton o alcaldes de Los Ángeles. Pero lo de Obama es especial", dice Bravin en entrevista telefónica.

Animar los eventos de ex Mandatario estadounidense con hits de Frank Ocean, Portugal The Man y Jay-Z, tiene todo un trabajo de investigación detrás.

El californiano averigua los playlist más recientes de Obama para saber qué le gusta últimamente y pone énfasis en los ritmos con los que el también ex senador de Illinois se formó.

Al colaborar con Obama, Bravin asegura haber comprobado algo no tan obvio como pareciera: la música une como casi ninguna otra cosa al mundo.

"Es el común denominador, sin importar tu ideología, origen, estatus, preferencia sexual", comenta.

Mientras aguarda la próxima llamada de Obama, Bravin tiene otro proyecto con fecha de aterrizaje confirmada para la CDMX: el Festival Cloak & Dagger, que tendrá lugar el 23 de febrero en el Frontón México.

El proyecto inició hace unos años como un club secreto en Los Ángeles que explora géneros como rock gótico, post punk y noise rock y ha tenido de invitadas a bandas como KMFDM y The Jesus and Mary Chain.

Los teléfonos están vetados, y los asistentes (máximo 200) deben vestir por completo de negro para conseguir potencia atmosférica.

En su llegada a la capital como festival, que tendrá la presencia de agrupaciones como The Faint, Lust For Youth y The Soft Moon, esas reglas se relajarán, promete Bravin, quien también tocará con She Wants Revenge.

"La única costumbre de las fiestas que queremos traer es respetar a los demás", subraya el intérprete de "Tear you Apart".

She Wants Revenge, que Bravin completa con Justin Warfield, editó su último disco (Valleyheart) en 2011, pero el dueto está listo para volver tras su largo descanso.

"Hace un par de años fuimos al estudio, era mi cumpleaños, e hicimos un tema, 'Never'. Nos la pasamos genial. Pero seguía trabajando en otras cosas. Por eso fue la pausa.

"Pero cuando hicimos esa canción, recordamos lo divertido que es hacer música juntos. Meses después empezamos a crear cosas. En noviembre lanzamos 'Big Love'. Sé que iremos al estudio. Ya decidiremos si serán sencillos, un EP o un álbum".