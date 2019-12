El detalle que muy pocos notaron de la foto de Yalitza en bikini

Después de participar en videos musicales, sesiones fotográficas, desfiles de moda, conferencias y grabar anuncios, por fin Yalitza se dio unas vacaciones.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una foto en la que se le puede ver nadando en Xcaret, Quintana Roo.

Sin embargo, lejos de que sea la primera foto (aunque esté de lejos) que publica en bikini, la imagen tiene una poderosa historia detrás que nadie recordó.

Poco después de que se filmara Roma, Aparicio compartió en entrevista que ella NO sabía nadar, por lo que había sido muy difícil grabar las escenas del mar de la película dirigida por Alfonso Cuarón.

"Fue una escena muy complicada. Yo no sé nadar. No me gusta el mar. Ver esa inmensidad del oleaje era algo que provocó más temor en mí", dijo en aquel momento.

En la foto vemos a Yalitza completamente sumergida en el agua ¡y nadando!

Además de que se ve increíble es mejor saber que ha combatido sus propios miedos y que ha buscado crecer en todos los aspectos.

Yalitza nos confirma que está segura de sí misma, como cuando se fue por unos días del país para aprender a hablar inglés.