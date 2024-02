El Color Púrpura: No aporta nada nuevo

Agencia Reforma | Llega a cartelera 'El Color Púrpura' (The Color Purple), una nueva versión del libro de la escritora ganadora del Pulitzer, Alice Walker Agencia Reforma | Llega a cartelera 'El Color Púrpura' (The Color Purple), una nueva versión del libro de la escritora ganadora del Pulitzer, Alice Walker Agencia Reforma | Llega a cartelera 'El Color Púrpura' (The Color Purple), una nueva versión del libro de la escritora ganadora del Pulitzer, Alice Walker

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- ¿Va de nuez? La potabilidad de ciertas historias las lleva a ser recontadas en múltiples ocasiones: libro, película, musical. Y para rematar, llevando ese musical al cine. Justo ése, fue el camino de El Color Púrpura (The Color Purple). Georgia, 1920. Celie es una madre adolescente. Sus hijos son, también, sus medios hermanos, a quien su padre regaló. Cuando parece que la situación no puede ponerse peor, Celie es obligada a casarse con un tipo nefasto. El sufrimiento continúa. Esta historia tremebunda fue contada por primera vez en forma audiovisual por Steven Spielberg en 1985, con Whoopi Goldberg como protagonista; tuvo muchas nominaciones al Óscar, sin ningún triunfo. El relato de esta versión es exactamente el mismo. ¿Cuál sería entonces, el propósito de recrear una historia conocida? Uno, es agregar elementos y valores creativos que le sumen a la producción; otro, contar la historia a nuevas generaciones. En el primer aspecto, como aciertos están la fotografía y el diseño de producción, que recrean, tanto el sureste norteamericano de la primera mitad del Siglo 20, como zonas de África; permea, a ratos, una estilización tipo Broadway. Son adecuados los vestuarios y enseres. En la actuación, Fantasia Barrino está correcta como Celie y es atractiva su voz, pero no nos despierta especial empatía; los papeles más lucidores son los de Taraji P. Henson como la amante de Míster (Colman Domingo), y Danielle Brooks -la única nominada al Óscar- como la rebelde Sofia. Igual que Oprah en la cinta de Spielberg, se roba todas sus escenas. Termina la cinta y llega la indecisión. No se han aportado ideas especialmente creativas para los ya conocedores, excepto añadir la música; y esto último puede incluso jugar en contra, disuadiendo a las nuevas audiencias de la ecuación. Véanla si tienen curiosidad; si no, busquen la versión de 1985 y súfranla en la comodidad de su hogar. EL COLOR PÚRPURA (THE COLOR PURPLE) Dos estrellas y media Dirige: Blitz Bazawule Actúan: Fantasia Barrino, Danielle Brooks, Taraji P. Henson Duración: 141 min.