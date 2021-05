El colectivo Local Locos plasma en murales a personajes de los barrios fronterizos

Marco Tapia /El Diario cortesía cortesía

Una casa, una barda: cualquier espacio abierto dispuesto a ser intervenido es tomado por tres artistas que han llamado Local Locos a este tipo de acciones.

La intención de plasmar en murales a personajes del barrio es “hacer visible a la gente invisible”, según platica Alfredo Carrillo, diseñador, artista visual y uno de los tres involucrados en el proyecto, junto a Israel ‘Shuky’ Zapata y David Bravo.

“Empezamos a hacer experimentos sociales, no tenemos un plan ni una estrategia, pero sabemos que queremos hacer visible a la gente invisible. Alguien que no es un político o un famoso no va a tener un retrato de cinco metros en la calle, y cuando haces eso en la fachada de su casa, ya te está diciendo algo. Si en el barrio hay un personaje y la gente lo identifica, eso ya lo hace cultural”.

Alfredo hace referencia al mural que crearon en la calle Emilia Calvillo, justo en la casa de ‘Don Bigotes’, un señor conocido en la zona por el tamaño de su mostacho.

“Yo le hice un retrato y por azares del destino y por la cercanía nos dimos cuenta que vivía ahí, entonces le propusimos al hijo “sacar” a su papá para ponerlo en la fachada de la desponchadora que tienen”.

La manera en que trabajan el stencil-mural, detalla, es a partir de plantillas de cinco metros, separando una imagen por la escala de grises, en este caso.

En una de las jornadas en las que estuvieron haciendo el mural algunas personas del barrio salieron a ayudar, y hasta un grupo de ciclistas detuvieron su camino para ser parte de la intervención.

‘Don Bigotes’ fue el primer trabajo que hicieron bajo este proyecto, pero la idea es recibir propuestas de la misma gente y que sean ellos quienes brinden un espacio para mostrar a todo el que pase al personaje de su lugar, desde Salvárcar hasta La Chaveña.

“Esas acciones se llaman Local Locos, refiriéndonos a la gente de Juárez, de los barrios. Es un homenaje en vida necesario. La cultura es lo que pasa en la calle, no lo que hay en los museos”, expresa Alfredo.

Una parte de la realización del stencil se hizo en Rotuladora Mexicana, agencia de diseño y publicidad de los involucrados.

“Nosotros seguimos adaptando nuestra producción para ofrecer la mejor definición en un stencil de ese tamaño. Estamos usando un router que corta el stencil a láser. Todo eso lo estamos grabando y estamos en el proceso de seguir mejorando la propuesta que queremos hacer en todas las colonias, para que el rostro de la persona que esté pintada en su fachada tenga esa definición fotográfica”.

Alfredo Carrillo ha destacado en el ámbito de la fotografía y el cine, además de ser diseñador y artista visual. Shuky Zapata es diseñador especializado en caligrafía y lettering, que además comparte su saber y su pasión en talleres con principiantes y avanzados. David Bravo es actor, grafitero y diseñador.