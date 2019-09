'El cantante más maravilloso de México'

Lucía Méndez lamentó la muerte de José José y dijo sentirse triste por no haber podido visitar al intérprete en sus últimos días.

"Realmente estamos todos muy tristes por la muerte de José José. La verdad es que es una gran pérdida, es una tristeza que no lo pude ver.

"Que Dios lo tenga en su santa gloria, el cantante más maravilloso que ha dado México y la verdad todos estamos muy consternados.

A través de una serie de audios que compartió con la prensa, la actriz dijo que estará al pendiente de la información que surja sobre el lugar en el que se va a velar al Príncipe de la Canción para darle el último adiós.

La también cantante lamentó la partida del intérprete, y aseguró que, junto con Camilo Sesto y Juan Gabriel, también fue alguien que marcó su vida.

"Dios mío, no acabamos de tener tristezas. Primero Juan Gabriel, luego Camilo Sesto y después José José. Tres personas que han tenido que ver mucho en mi vida, que han marcado mi vida.

"Yo hice un dueto con José José, 'Los Heraldos de México, algo maravilloso porque él cantaba mis canciones y yo las de él y realmente tuvimos una amistad increíble. Nos reíamos en Miami, me contaba chistes con mi hermano Abraham. Era competencia de quien contaba chistes, si Abraham Méndez o José José", detalló.

Méndez agregó que durante sus visitas al Príncipe de la Canción en Miami, le daba consejos sobre cuestiones musicales, situación por la que le sorprendía que, según ella, José José tuviera baja autoestima.

"Yo nunca comprendí por qué José José era triste, como la canción de 'El Triste'. No entendía por qué estaba en su mejor momento y él era triste.

"Tomaba y a veces, cuando ya lo veía medio alegre, le preguntaba: '¿por qué estás triste?, ¿qué es lo que te pasa?, cuéntame, soy tu amiga'. Nunca logré que me dijera que pasaba", agregó.

La protagonista de Señora Tentación lamentó que Sara, hija del cantante, no haya permitido que amistades lo visitaran durante los últimos años de su vida.

"Mi más sentido pésame a su familia, a su gente, al público porque de verdad, ¿quién no se ha puesto un cuete alguna vez con una canción de José José de, de amor o desamor.

"Descansa en paz, mi amado y querido José José", concluyó Lucía Méndez.