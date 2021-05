'El Buki' defiende amor de quien venga

Puede que Marco Antonio Solís provenga de una generación más conservadora, pero eso no le impide reconocer que amor es amor y que, como intérprete, debe celebrarlo en todas sus formas.

Por ello, en su nuevo videoclip para el sencillo "Se Veía Venir", que ya suma más de 5 millones 814 mil visitas en YouTube, el compositor michoacano quiso tener a una pareja del mismo sexo como protagonista.

En la trama de desamor que ilustra el tema, el artista se despide de una ex durante una boda, argumentando en la letra que no son el uno para el otro; el giro de la historia se da cuando se revela que se trata de un matrimonio entre dos mujeres.

"Yo me sumo a todo esto, a todo lo que es amor, a todo lo que es una relación que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, y me uno a todo lo que es este nuevo movimiento de nuevas relaciones en el mundo, siempre y cuando parta de esa verdad, de ese sentimiento.

"Creo que es válido hoy en día porque el amor es el amor y es asexual, realmente no lleva sexo, no lo podemos conceptuar en hombre o mujer, al igual que el alma. Los que se enamoran de verdad, como en el caso mío, que voy a cumplir 28 años (de casado) con mi esposa, es así, siempre le he dicho: 'Yo no me enamoré de tu persona, sino de tu alma'", explicó Solís en entrevista exclusiva.

Aunque admite que verlo de esta manera no fue sencillo, explicó que siempre ha mantenido una mente abierta y está dispuesto a seguir evolucionando como artista, pero también como persona, pues ha aprendido a ver las cosas desde otras perspectivas.

"Soy de una generación muy conservadora, como muchos de mi edad y sobre todo en nuestra Latinoamérica. El europeo es un poco más abierto a todo este tipo de relaciones nuevas y diferentes, pero a nosotros nos cuesta más.

"A mí me costaba mucho entender esto hace 20 años, pero creo que hemos ido evolucionando día a día internamente y sólo así podemos entender muchas cosas que antes no", reflexionó el intérprete, de 61 años.

Su apertura y su continuo deseo de seguir renovándose ha sido clave para que continúe construyendo su trayectoria, misma que ha quedado inmortalizada este año en el Museo del Grammy, en Los Ángeles, donde ha sido homenajeado con su propia exhibición titulada Y Para Siempre Marco Antonio Solís, vigente hasta la primavera del 2022.

"Es un orgullo para mí que la academia de los Grammys me haya hecho este honor, me enorgullece el ser mexicano, venir de una cuna muy humilde, de un pueblo muy pequeño en Ario de Rosales, Michoacán, y haber podido lograr esto, que se me ha dado a base de disciplina, trabajo y esfuerzo. Nada sucede si no existe eso, el apoyo del público y la gracia de Dios, y estoy muy agradecido.

"Fui a verla antes de que la exhibieran para darle el visto bueno y la verdad me emocioné mucho porque hicieron algunas leyendas de la carrera de este servidor, con algunas palabras, canciones, mensajes y objetos muy especiales, y sí le di como tres vueltas, ya no me quería salir", compartió entre risas.

Recién vacunado y optimista ante el avance que ha tenido la pandemia, el también compositor está listo para retomar los conciertos presenciales.

Empezará este 10 y 11 de junio con presentaciones en el Caesars Palace de Las Vegas y ya está en pláticas para regresar a México a finales de este año.