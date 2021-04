El bravo Marco Fabián presenta a su novia Kristel Fabre

Tomada de internett / Marco Fabián y su novia Kristel Fabre Tomada de internet / Kristel Fabre Tomada de internet / Marco Fabián

Ciudad de México— Hay historias de amor tan especiales que llegan a ser increíbles. La de Marco Fabián, seleccionado nacional mexicano, y la cantante Kristel Fabre es una de ellas; pues hace años, antes de ser flechados por Cupido, habían estado juntos en el mismo lugar e incluso compartían a un mejor amigo, pero no se conocían ni sabían nada uno del otro.

Sus vidas estaban separadas por miles de millas. Mientras él estaba en Europa, ella seguía con su vida en México. Pero el destino tenía preparado que coincidieran en el mejor momento para iniciar un noviazgo que, desde hace seis meses, los tiene encantados, publicó Hola!

Hoy, más pleno que nunca, Marco Fabián comparte en exclusiva con HOLA! USA, y por primera vez, detalles de su vida personal, para gritar al mundo entero lo perfecto de su relación con Kristel, su novia y “el amor de su vida”.

Después de tanto tiempo en Europa regresaste a México para encontrar el amor

“¡Sí! Creo que ya es hora de mostrar este lado al mundo. Lo había mantenido privado, porque esta parte de mi vida siempre ha estado a la luz de la gente, sobre todo por la profesión en la que estoy y las situaciones que he vivido”.

“Y sí, estuve un poquito más de siete años fuera de México, rondando por el mundo. Estuve muchos años en Europa, en Alemania, después en Turquía, en Nueva York, en Estados Unidos, en Qatar y bueno, regreso a mi país muy contento, feliz y con algo totalmente inesperado. Pero soy de las personas que cree que que todo está escrito”.

“Confío mucho en Dios, en los planes de Dios y creo que llega un momento en mi vida de plenitud, de madurez y de felicidad. Con toda seguridad ya lo digo: Kristel Fabre es el amor de mi vida”.

¿Cómo se conocieron?

“Ya nos conocíamos de casualidad hace algunos años, pero la realidad es que no habíamos tenido el tiempo para convivir. Yo estaba al otro lado del mundo. Fue algo muy casual en una cena donde casi ni cruzamos palabras, pero ya sabíamos que estábamos en la vida de cada uno”.

“Fue por medio de mi mejor amigo quien es también su mejor amigo. Nos presenta, vamos a un viaje juntos, nos conocemos y creo que cuando haces click con una persona desde el primer momento es cuando sabes que ahí esta tu futuro en el amor”.

“Ha sido algo rápido y a la vez lento. Los días pasaron volando, pero creo que hemos convivido demasiado y cada uno de los días me he dado cuenta y confirmado más que he encontrado al amor de mi vida. Siempre he dicho que venimos al mundo a ser felices, a buscar nuestra felicidad y creo que lo más importante es cuando la compartes con alguien. Recién cumplimos seis meses”.

¡Qué linda coincidencia!

“Así es, con él tengo una muy buena relación de años, es uno de mis mejores amigos, nos hemos ido de viaje juntos, y resulta que Kristel también es su mejor amiga. Por una cosa u otra no nos habíamos podido conocer y nos presenta en este viaje”.

“Los dos coincidimos en muchas cosas. Estamos en la misma situación, con la misma madurez, en la misma plenitud, en un momento muy bonito de nuestras vidas. Esa conexión habla por sí sola en todas las cuestiones”.