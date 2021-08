Eiza González no interpretará a María Felix

El sueño terminó en pesadilla: Eiza González no podrá interpretar a La Doña en cine, como lo anunció el pasado lunes a través de sus redes sociales, debido a que no tiene la autorización de Luis Martínez de Anda, heredero universal de María Félix, dijo para El Diario el abogado Guillermo Pous, representante legal de Martínez de Anda.

En una nota publicada por el portal de noticias especializado Deadline, la mexicana afincada en Los Angeles, se asoció con los herederos de la diva del cine mexicano fallecida el 8 de abril de 2002 a los 88 años, para desarrollar el argumento de la cinta.

“Nunca existió una clase de acercamiento por parte de Eiza, y no me quiero referir a ella como la responsable, porque no lo es, sino que a ella, o no sé si directamente a la productora se le acercó una persona que se ostentó con los derechos de imagen y biográficos de María Félix, lo cual es totalmente falso e ilegal”, dijo Guillermo Pous, representante legal de Luis Martínez de Anda, heredero universal de la originaria de Álamos, Sonora

González, además de interpretar a diva de México, sería coproductora junto con Dana Harris y Nicole King para Linden Entertainment.

“Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presenta a mujeres, a saber, mujeres latinas”, escribió la actriz el pasado lunes en su cuenta de Instagram para compartir la noticia.

Los detalles sobre el inicio de la producción, así como de su posible rodaje y fecha de estreno no se han dado a conocer hasta el momento.

“Platicando con don Luis, estamos viendo de que manera vamos a defender de la manera correcta estos derechos y no pretendan hacer algo que no pueden o que sería totalmente ilegal. Nosotros tuvimos un acercamiento con las abogada de la persona que se ostenta con estos derechos y no se ha llegado a ninguna clase de arreglo y por eso determinamos proceder legalmente contra de quien vaya a utilizar estos derechos de manera irregular”.

Desde la muerte de Félix, al menos se intentaron realizar dos películas sobre su vida, pero no se concretaron por cuestiones de derechos.

Por lo pronto, de acuerdo con Pous, hay otros proyectos con la imagen de la doña, un documental y una cinta que están en etapa de preproducción sin detalles de una preselección sobre quienes protagonizarían o incluso sin fecha aun prevista para arrancar, según reveló el abogado de las celebridades, quien es experto en derechos de autor y propiedad intelectual.

“Televisa tiene una autorización par a producir una bio serie, hay otra compañía mexicana que tiene la autorización para utilizar la imagen de La Doña, no sus derechos biográficos, simplemente como un personaje en una producción audiovisual, y por ultimo la compañía que yo represento, King Tiger Group, en donde tenemos la exclusividad para realizar una película, un documental, una puesta en escena y una novela”.

“Estamos en espera de ver como prospera esta asunto para detenerlo por ser ilegal y de manera paralela nosotros poder continuar con lo que efectivamente se debe hacer de manera correcta que es producir estos contenidos”.

Sin identificar a la persona que está involucrada en esta operación engañándolos, diciendo que tiene los derechos, Pous dijo que lo más repudiable es que el nombre de una actriz tan exitosas y destacada como Eiza González se vea involucrada en la situación.

“Es lamentable que una persona con una trayectoria tan destacada, tan impecable, destacando y dejando el nombre de México tan alto, como lo es Eiza González que se vea relacionada con una persona de este tipo que le afecte su empresa, que en entorpezca su trabajo, que la ponga en una situación de este tipo me parece repudiable”.

“Quienes tenemos los derechos estamos en la posición de escuchar cualquier propuesta que pudiera existir y en caso de que nos conviniera e interesar continuaríamos, de lo contrario no hay otra cosa que hacer mas allá de impedirles a notificarlos de lo que pretenden hacer es totalmente ilegal y bueno será decisión de ellos si asumen el riesgo de hacerlo o no, existen diferentes condiciones y contingencias que tendrían que asumir por explotar los derechos biográficos y de imagen de una persona

“Hacerles saber que no pueden continuar con este proyecto, no tiene ningún caso que inviertan y que pierdan el tiempo en algo que les pueda traer consecuencia”

Pero en ningún momento le permite explotar la imagen de La Doña a modo biográfico o para la producción de la película".

Sobre si María Félix es una de esas figuras de leyenda que han generado más ganancias después de su muerte, el abogado de las estrellas dijo que no es el quien lleva la contabilidad de don Luis y simplemente se limita a los asuntos de representación legal de la empresa Pink Tiger Group.

A propósito de la doña y donde esta el cuadro, no hay noticias adicionales sobre ese punto.