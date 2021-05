Eiza González es la actriz más taquillera de Hollywood

Instagram @eizagonzalez

Eiza González compartió a sus más de 7 millones de seguidores que de acuerdo con Box Office Star Records, ella forma parte del top 10 de las celebridades más taquilleras en lo que va del 2021.

Agradeció a sus fans y a las personas de la industria que han creído en ella por este importante logro y lo hizo a través de redes.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer como yo (inserta mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era capaz de llegar a ser una protagonista y que a la gente no le importaba ver mi trabajo, sin embargo, yo sigo adelante. Siempre esforzándome por creer en mí misma cuando mucha gente no lo hacía. Puede que no sea enorme para algunos, pero para mí, es un momento que nunca pensé que vería. Por mi gente, por los mexicanos y los latinos. Me siento muy orgullosa. Sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerles. Gracias mi gente. Sí se puede”.

Al ser una de las celebridades latinas más famosas en Hollywood, la fortuna de Eiza González ha crecido como la espuma, pues además de actuar, la famosa es modelo para prestigiosas marcas de moda. Para muestra, recientemente acaba de protagonizar una campaña para Louis Vuitton.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Eiza González es de, aproximadamente 5 millones de dólares, siendo su principal fuente de ingresos su prolífera carrera como actriz en la meca del cine.