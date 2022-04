Eiza González ‘acelera’ su talento

La actriz mexicana Eiza González ha adquirido una enorme presencia en Hollywood en los últimos años, y ahora no es de sorprender que sea la nueva protagonista de la última entrega del reconocido director Michael Bay, donde interpreta a Cam, una paramédica que queda como rehén de unos ladrones de banco dentro de una ambulancia.

La estrella se afianzó con algunos tanques cinematográficos en el pasado como ‘Baby Driver’, pero fue con la repercusión de ‘I Care A Lot’, el film de Netflix tan conversado durante semanas, que su cara llegó a millones en todo el mundo. Y hoy es una de las estrellas latinas de Hollywood y se enorgullece de poder realizar papeles como el que tiene en ‘Ambulancia’: “Cam, mi personaje, es el corazón de la historia, y realmente su participación es crucial. Es una mujer que no está siendo guapa o nada de eso: se dedica a lo que se tiene que dedicar”.

El realizador ha relatado en diversas entrevistas que estaba al tanto de la carrera de González desde hace tiempo. También que, a su parecer, los papeles de la mexicana no le hacían justicia a su talento interpretativo. “Solía ser la compañera de alguien, la novia del personaje”.

La quiso de inmediato para protagonizar ‘Ambulancia’, una película de atracos con la que regresó a los cines en pasados días. La historia sigue a dos hermanos (Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II) que asaltan un banco, y para escapar secuestran una ambulancia con todo y su paramédica (González) y un policía herido.

Maestro de las secuencias de acción, Bay (‘La roca’, ‘Escuadrón 6’) presenta en ‘Ambulancia’ una de las persecuciones en auto más largas de la historia del cine. El vehículo médico acelera entre autopistas y callejones, mientras es acechado por patrullas y hasta helicópteros.

En paralelo, Cam, el personaje de Eiza (‘Godzilla vs Kong’, ‘Bloodshot’) hace frente a los criminales y lucha por mantener con vida a su paciente. Practica transfusiones de sangre, da electroshocks y hasta practica una cirugía en medio de frenones y aceleres.

En una entrevista de Los Angeles Times con Eiza y Jake, ambos actores destacaron lo que significó trabajar en una cinta de Bay.

“Es interesante. Cuando mi agente me envió el guion, me dijo: ‘No voy a decirte (quién es el director). Solo léelo’. Empecé a leerlo y me dije ‘esto está muy bien’. Comencé a pensar en nombres, y cuando me dijo ‘Michael Bay’, respondí: ‘¿Qué? ¿Estás segura?’ Porque inicialmente –si recuerdas lo que pasó cuando leíste el guion, Jake–, éste no es tan explosivo como termina siendo la película. Se trata más de una dinámica entre personajes, está mucho más enfocado en las emociones”, comentó Eiza.

Duro entrenamiento

Sobre el entrenamiento para interpretar a Cam, González reconoció que fue un proceso duro, ya que tenía que sentirse real, verídica. Debió subirse a las ambulancias, conversar con médicos y cirujanos, y todo cuando California se convertía en el lugar de más contagios de Covid-19 en el mundo. “Tenía en mi casa un brazo de plástico que me dio uno de mis paramédicos, y con un timer hacía todos los procesos de poner una vía en una vena”, se rió al recuperar esos recuerdos. Agregó: “Me preparé por meses y meses y meses porque sentía mucha presión. En el momento en el que estamos viviendo, tenía que honrar y darle el lugar correcto a la gente que ha estado sacrificando sus vidas”.