Ed Sheeran será papá

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Son tiempos de cambio para Ed Sheeran, quien el año pasado había anunciado que se tomaría un descanso en su carrera. La agitada agenda laboral coincidió además con la pandemia del coronavirus, publicó El Universal.

Casado con Cherry Seaborn, el músico se enfocó en disfrutar de su vida a pleno, en la intimidad, y ahora está listo para una nueva etapa: convertirse en padre el mes próximo. El artista de 29 años logró que los medios no se enteraran del embarazo de su mujer hasta ahora.

Sheeran, que ha tenido cameos en películas y series (Bridget Jones y Game of Thrones) está pasando el aislamiento en Suffolk, al este del Reino Unido, lo que lo ha mantenido lejos de los medios y las revistas del corazón. Pero como "el momento se está acercando" y la emoción "ha ido creciendo" decidió contarlo a sus seres queridos, según indicó una fuente cercana al británico a The Sun.

"Están muy emocionados", contó la misma persona, quien aseguró que el matrimonio está con los "últimos preparativos en casa" porque el bebé nacerá a finales de septiembre.

"Es un momento muy feliz y sus familias están encantadas con ellos y no pueden esperar para conocer al niño", dijo Stuart Camp, el representante del músico, quien hace un tiempo había dado pistas de esta noticia. Luego de anunciar el retiro "temporal" de los escenarios del artista había dicho que podría formar "una joven familia relativamente pronto".

En estos meses además pudo dedicarse a otra de sus pasiones: la pintura. El británico siente afinidad con la técnica de Jackson Pollock y aunque tiene varias piezas no quiere ponerlas a la venta. "No vendo mi arte. Me encanta hacerlo. Nadie más necesita juzgarme", explicó durante una entrevista a The Sun en la que habló sobre sus adicciones a las drogas, el alcohol y la comida, así como sus ataques de ansiedad.

Esta etapa cambió de color, según reveló, gracias a su esposa. "Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Come de manera bastante saludable, así que empecé a comer de manera más saludable. No bebe demasiado, así que yo tampoco bebía. Eso lo cambió todo", relató.