Ed Sheeran anuncia su nuevo álbum

Ciudad de México.- Tras dos años de descanso, el músico británico Ed Sheeran anunció este jueves su próximo álbum de estudio = (equals), el cual saldrá el 29 de octubre.

El cantante dio a conocer los 14 temas del disco, incluido su reciente sencillo "Bad Habits''.

A través de un comunicado, adelantó que su nuevo álbum es "realmente personal''. Dijo que su vida cambió en los últimos años después de su matrimonio y el nacimiento de su hija.

"Lo veo como un disco sobre mi paso a la adultez, y estoy deseoso de compartir este próximo capítulo con ustedes'', dijo el cantautor.

Ed Sheeran también compartió la noticia a través de sus redes sociales y señaló que el álbum lo comenzó a escribir y grabar en junio del 2017.

"He pasado por el amor, la pérdida, una nueva vida, el dolor y todo lo demás", escribió. "Nunca he estado más orgulloso de un trabajo, o más emocionado / nervioso de que todos lo escuchen".

Asimismo, el cantante estrenó "Visiting Hours" durante una actuación en Instagram, donde tocó una guitarra acústica e informó que la canción se encuentra disponible en plataformas digitales.

Lista de canciones =

01. "Tides"

02. "Shivers"

03. "First Times"

04. "Bad Habits"

05. "Overpass Graffiti"

06. "The Joker And The Queen"

07. "Leave Your Life"

08. "Collide"

09. "2step"

10. "Stop The Rain"

11. "Love In Slow Motion"

12. "Visiting Hours"

13. "Sandman"

14. "Be Right Now"

El próximo mes, Ed Sheeran dará un concierto antes del partido inaugural de la temporada de la NFL entre los campeones del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers, y los Dallas Cowboys en Florida.