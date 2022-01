Ed Sheeran afirma que South Park le arruinó la vida

Ciudad de México.— South Park se estrenó en 1997 y se convirtió en una de las series de animación para adultos más populares. Sin embargo, Ed Sheeran no guarda un buen recuerdo de la ficción creada por Trey Parker, Matt Stone y Brian Graden, y ganadora de cinco premios Emmy.

Niños Pelirrojos es el título del episodio 11 de la novena temporada. En el capítulo, Cartman se convierte en líder de un grupo contra los niños pelirrojos y con pecas hasta que una broma le hace pensar que él es uno de ellos. El cantante ha desvelado en una entrevista con Slam Radio que este capítulo lo convirtió en el blanco de las burlas.

"Ser pelirrojo en Inglaterra siempre era algo que te convertía en objeto de burlas, pero no era así en Estados Unidos. La gente no sabía lo que era ser pelirrojo en Estados Unidos", explicó. Sin embargo, cuando se emitió el capítulo comenzaron las bromas.

Ese episodio de South Park arruinó mi vida. Iba a Estados Unidos y todos me decían 'me encanta tu pelo, amigo'. Yo pensaba 'Dios mío, ¿a la gente le gusta mi pelo?'. Entonces recordé el episodio y eso fue todo durante el resto de mi vida", contó el intérprete de Shape Of You, que cuando se estrenó la entrega en 2005 tenía 14 años.

Cabe destacar que en el audiocomentario del DVD, Trey Parker y Matt Stone revelaron que el episodio se inspiró en una valla publicitaria antipelirrojos que vieron en una gira de prensa por Inglaterra.