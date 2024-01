Dwayne 'La roca' Johnson obtiene derechos de su apodo

Associated Press | El apodo de Dwayne se deriva de su padre, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rocky Johnson. Associated Press | El apodo de Dwayne se deriva de su padre, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rocky Johnson. Associated Press | El apodo de Dwayne se deriva de su padre, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Rocky Johnson.

Los Ángeles, EU.- Aunque tiene uno de los apodos más famosos del mundo, Dwayne Johnson, nunca ha sido propietario legal de 'La Roca' hasta ahora que fue nombrado miembro de la junta directiva de TKO y se le concedió la propiedad del nombre. El apodo se deriva del padre de Johnson, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Rocky Johnson, quien fue el primer campeón negro en la historia de la WWE (junto con su socio Tony Atlas), según la WWE. Johnson, una estrella de cine y lucha libre, tiene una cartera de negocios que incluye la productora Seven Bucks Productions, la marca de tequila Teremana Tequila, la compañía de bebidas energéticas ZOA Energy, la marca de ropa Project Rock y la United Football League. "Estoy encantado de asociarme con Dwayne y darle la bienvenida a su inmenso talento a la junta directiva de TKO", dijo el director ejecutivo de TKO, Ariel Emanuel, en una declaración preparada. "Dwayne aporta una increíble trayectoria en la creación de contenido y la construcción de marcas de consumo mundialmente reconocidas, y desempeñará un papel papel clave en la realización de nuestras ambiciones de TKO". TKO Group Johnson comenzó su carrera de lucha libre con la WWE en 1996. Recientemente apareció en los programas de televisión Smackdown y Raw de World Wrestling Entertainment Inc., con rumores de que podría competir en WrestleMania de este año. "Estoy muy motivado para ayudar a continuar expandiendo globalmente nuestros negocios de TKO, WWE y UFC como líderes mundiales en deportes y entretenimiento, mientras represento con orgullo a tantos atletas y artistas fenomenales que se presentan todos los días trabajando duro con sus propias manos para hacer realidad sus sueños y cumplir con nuestras audiencias", dijo Johnson.