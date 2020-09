Duval y Chaparro infectados por el Covid-19

Agencia Reforma / Consuelo Duval y Omar Chaparro

Ciudad de México— A los actores Consuelo Duval y Omar Chaparro el coronavirus también los alcanzó, ya que ambos revelaron que dieron positivo a la enfermedad hace uno días.

En una publicación en Instagram Duval publicó un mensaje en el que relató que sintió miedo al conocer los resultados de su prueba de Covid-19, pero que ahora, tras varios días del diagnóstico, se mantiene positiva.

"Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del Covid... y cuando leí 'positivo', mi mundo se desbarató. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico; estaba como paralizada", escribió.

"Dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo. Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo: no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio.

Por su parte, Chaparro indicó que se lucha contra el "bicho", como llamó al virus, está avanzando de manera favorable, y pidió a sus seguidores que se mantengan a salvo y se sigan protegiendo.

"Recuperándonos satisfactoriamente de este bicho incisivo. Gracias por todas sus muestras de afecto y cariño, cuídense mucho por favor, si van a salir de sus casas usen el tapa bocas; si van a hacer locuras en la moto usen el casco", se lee en su mensaje, al que añadió una foto de sí mismo recostado en una motocicleta.