'Duna' recauda 40 mdd en taquilla de EU y Canadá

Ciudad de México— La película de Warner Bros, Duna, otro intento de llevar la popular novela de ciencia ficción al público del cine y la televisión, ocupó el primer lugar en los cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, publicó Bloomberg.

La cinta generó 40,1 millones de dólares en ventas de entradas en su debut en Norteamérica, según estimaciones de Comscore Inc. Cumpliendo con el pronóstico de 40 millones de Boxoffice Pro, un sitio web que rastrea la industria.

Cabe señalar que la película se estrenó simultáneamente en el servicio HBO Max de WarnerMedia.

Duna, que se basa en un libro de 1965 de Frank Herbert, cuenta la historia de un joven aristócrata que intenta mantener el orden en un inhóspito planeta desértico. Cuenta con la participación de Timothée Chalamet, quien recibió una nominación al Premio de la Academia por Call Me By Your Name, cómo el personaje principal, Paul Atreides, y la estrella de Spider-Man: Homecoming, Zendaya, como Chani.

El filme fue dirigido por Denis Villeneuve, cuyos créditos incluyen Blade Runner 2049. Villeneuve fue uno de los primeros críticos del plan de WarnerMedia de lanzar sus películas de 2021 simultáneamente en cines y en línea para hacer frente a la pandemia e impulsar su servicio de transmisión HBO Max.

A pesar de ello, Jason Kilar, el arquitecto de esa estrategia como director ejecutivo de la unidad WarnerMedia de AT&T Inc., defendió el lanzamiento dual de Duna en una entrevista la semana pasada.

"Creo que se ve increíble en una pantalla grande", dijo Kilar sobre la película. "Esa es mi elección sobre cómo lo veo, pero el cliente finalmente decide".

Por su parte, Halloween Kills, la última entrega de esa franquicia de terror terminó en el segundo lugar en su segunda semana con 14,5 millones de dólares, según las estimaciones de Comscore.

Mientras que la nueva película animada de Walt Disney Co., Ron's Gone Wrong, quedó en quinto lugar con 7,3 millones de dólares en su debut.