Dulce María hace historia

Dulce María no deja de cosechar éxitos y el último ha sido protagonizar la nueva edición de Rolling Stone Brasil, publicada este lunes. Dulce María se convierte así en la primera mexicana en ser la portada de la prestigiosa revista, apareciendo sensual y empoderada.

En la entrevista Dulce María comparte sus emociones ante todo el cariño que ha recibido del público durante la gira con el grupo RBD, que cuenta con más de 65 conciertos agotados en Estados Unidos, Colombia, México y Brasil. Este triunfal regreso del grupo pop latino más grande de la historia es una celebración de la música que ha dejado su huella en generaciones pasadas y continúa haciéndolo.

PUBLICIDAD

Según la revista de música, la interpretación de “No pares”, canción que ganó premios y consagró la voz de la cantante entre los fanáticos, es uno de los puntos sobresalientes del espectáculo.

Es importante destacar que, al cantar una nueva versión en vivo, la artista ha impresionado con su impecable extensión vocal, siendo ovacionada en todas las ciudades de la gira al final de la presentación, “Esta euforia que ha vuelto a nacer parece incluso más fuerte que antes. Cuando me detengo en el escenario y vuelvo a cantar ‘No Pares’ después de 15 años sin hacerlo junto a RBD, me doy cuenta del gran amor de la generación Rebelde y de las nuevas generaciones que se están uniendo”, afirma la integrante de RBD.

Para Dulce María, todo este éxito es un reflejo del regreso de las personas a los fenómenos de la industria de la música de los años 2000, “El pop no ha muerto”, reflexiona. En su opinión, este momento es un “oasis” en medio de la escena musical, que está marcada por el género urbano y regional.

Cerrar ciclos

La cantante destaca que esta gira marca el cierre de un ciclo, con una última despedida a los fanáticos, ya que cada uno de los integrantes tiene sus propios objetivos profesionales y personales, “La intención es cerrar un ciclo y dar este último adiós al público. Esto es lo que planeamos ahora y siempre. Amo hacer música, adoro escribir, adoro comunicar y ver cómo la música trasciende fronteras e ideologías”, explica.

En este momento, Dulce María ha centrado sus inspiraciones en la composición de canciones. Durante la entrevista, reveló que está creando una canción muy importante que representa esta gira, llamada “Gracias”. “Es una manera de cerrar este ciclo. Por supuesto, ‘Gracias’ puede ser interpretada de muchas formas, pero me emociona mucho porque me conecta de una manera diferente con las experiencias de la vida, con lo que crecí, con lo que viví y otras cosas que me gustaría decir”,

adelanta la cantante, quien concluye la charla asegurando que “todavía hay algo de amor” entre todos los integrantes. “Más que nunca, yo creo”, finaliza.