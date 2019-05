Duda Netflix de invertir en Georgia

Ciudad de México— Netflix Inc dijo el martes que reconsideraría sus inversiones de producción de cine y televisión en Georgia, Estados Unidos, si el estado implementa una nueva ley que restrinja severamente el aborto, pero apuntó que seguirá trabajando allí por ahora.

El servicio de transmisión, que graba programas como "Ozark" y "Stranger Things" en dicho estado, dijo que colaboraría con grupos activistas en Georgia ante los tribunales del país.

Netflix es el primer gran productor de Hollywood que se refiere públicamente a los llamados a un boicot de la industria a Georgia, centro de producción de cine y televisión.

"Tenemos a muchas mujeres trabajando en producciones en Georgia, cuyos derechos, junto con los de millones más, estarán severamente restringidos por esta ley", manifestó el director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado.

"Es eso que trabajaremos con la ACLU (American Civil iberties Union) y otros para luchar judicialmente. Dado que aún no se implementa la legislación, seguiremos filmando allí, apoyando al mismo tiempo a socios y artistas que elijan no hacerlo. Si alguna vez entrara en vigencia, reconsideraríamos toda nuestra inversión en Georgia", agregó Sarandos.

El 7 de mayo, el gobernador republicano de Georgia promulgó una ley que prohíbe el aborto después de que un médico detecte un latido fetal, alrededor de las seis semanas de embarazo, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. La ley entrará en vigencia el 1 de enero.

Georgia es uno de ocho estados que aprueban leyes contra el aborto este año con el propósito de inducir a la Corte Suprema del país a invalidar el fallo de Roe v. Wade, el emblemático caso de 1973 que estableció el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo.

Algunas figuras de Hollywood han pedido un boicot a Georgia, mientras que otros han dicho que donarán dinero a grupos locales que luchan contra la ley del aborto. La mayoría de los estudios y plataformas de Hollywood no han comentado sobre sus planes.