Dos matrimonios y tres hijos antes de Tony Aguilar

A fines de los años cuarenta, entre 1947 y 1949, Flor Silvestre realizó una larga gira por todo Centro y Sudamérica,15 llegando a actuar en Argentina, donde fue presentada por el famoso artista argentino Hugo del Carril y fue en Argentina en donde nació su primera hija, Dalia Inés Nieto Jiménez un 27 de febrero de 1948, fruto de su primer matrimonio con Andrés Nieto. En febrero de 1950, formó parte del elenco "numeroso, híbrido, pero útil" de la obra ¡A los toros!, de Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto, en el Teatro Tívoli. Para 1953, Flor Silvestre se casó con el locutor y cronista taurino. La pareja tuvo dos hijos: la actriz Marcela Rubiales, cantante y actriz de cine, teatro y televisión y Francisco Rubiales jr, quien trabaja en doblaje, subtitulaje y edición de video.

n 1958 la pareja estaba en proceso de divorcio. Flor Silvestre reveló que el divorcio fue "muy desagradable, no me gustaría volverlo a pasar porque fue una cosa muy triste". Y así fue, "la tercera es la vencida" en cuanto concluyó el divorcio se casó con Antonio Aguilar el 29 de octubre de 1959.

Contrario a lo que mucha gente piensa sus hijos no fueron desplazados a un segundo plano, todo lo contrario "El Charro de México" siempre los trató como a sus hijos de sangre y ellos lo vaían como su figura paterna.

En una entrevista para la revista Gente!, Dalia Inés habló acerca de su admiración por Antonio Aguilar: "Siempre lo quise como a mi papá. No me gusta ponerle a las cosas un nombre que no es, pero él me crio, me dio cariño y calor desde chica. Tiene todo mi cariño y respeto". También dijo: "De mi mamá y su esposo [Antonio Aguilar] aprendí que, aunque la vida te dé fortuna, nunca debes olvidar que te la dio el pueblo, que sus centavitos juntaron para ver tu espectáculo, por eso debemos dedicar nuestro trabajo a la gente".

Para Flor, Antonio fue el único amor de su vida y luego de su muerte, declaró pensar más en lo que vivió con él y no en que ya no está o en la infección pulmonar que lo mató en 2007.