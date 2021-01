Don Gato y su pandilla, la caricatura que triunfó en México

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La idea de los estudios Hanna-Barbera era lograr un gran éxito como los alcanzados con caricaturas como Los Picapiedra, El Oso Yogui o Los Supersónicos, sin embargo, Don Gato no logró siquiera acercarse a los números esperados por lo que solo se produjeron 30 capítulos y la historia no tiene un final.

Así es, si te preguntabas si Don Gato finalmente conseguía volverse millonario lamentamos decirte que nunca lo sabremos, la historia quedó inconclusa.

¿Por qué es un éxito en Latinoamérica?

Algunos expertos en animación afirman que Don Gato no resultó atractiva para los estadunidenses pues no se sentían identificados con la temática, es decir, no muchos se sentían identificados con la historia del gato que vivía en callejones de los barrios bajos de Manhattan y la realidad económica que reflejaban.

Quizá, refieren, este es uno de los puntos sociales por los que la serie tuvo un gran éxito en Latinoamérica.

El doblaje, factor decisivo para el éxito de Don Gato

Fue gracias al doblaje mexicano que Don Gato y su pandilla logró tener un éxito indiscutible en México y toda Latinoamérica, incluso algunos la consideran como una serie de culto.

Y es que para todos es inconfundible la voz de Jorge Arvizu ‘El Tata’ como Benito Bodoque o el acento yucateco que le dieron a Cucho, en voz de Julio Lucena.

Fue así que Don Gato y su pandilla cosechó éxito en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, México, etc.

La película de 2011

El último capítulo de Don Gato y su pandilla fue estrenado en 1962, tendrían que pasar 49 años para que regresara, ahora como película animada en México.

Dirigida por Andrés Couturier, la cinta obtuvo buena recepción, principalmente del público que buscaba revivir su infancia.