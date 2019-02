Dominan mexicanos el Oscar a mejor director desde 2013

El director mexicano Alfonso Cuarón se alzó ganador de uno de los más codiciados premios de la entrega de los premios Oscar, que se celebró este domingo. Con “Roma”, su obra más íntima, Cuarón recibió el galardón a mejor director.

“Roma” estaba compitiendo en 10 categorías, incluida la de mejor película del año. Y aunque solo se llevó 3 (mejor cinematografía, mejor película extranjera y mejor director) fue un importante reconocimiento a una cinta de producción mexicana que muchos han calificado como una obra maestra, publicó CNN.

Cuarón recibió la estatuilla a mejor director de manos de su colega Guillermo del Toro. Los mexicanos se abrazaron en el escenario mientras el público aplaudía.

Del Toro ganó el año pasado el premio por su cinta “The Shape of Water”, y es tradicional en los premios de la Academia que los ganadores previos entreguen los galardones del siguiente año.

La escena es solo una muestra más de la conquista mexicana de Hollywood en los últimos años y sobre todo en la categoría de mejor director en los Oscar.

De los últimos 6 premios a mejor director, 5 han sido para mexicanos.

En 2014 Cuarón alzó su primer galardón en esta categoría por “Gravity”. Al siguiente año, le entregó el premio al mexicano Alejandro González Iñárritu, por “Birdman”. Iñárritu se alzaría de nuevo como ganador en la categoría en 2016 por “The Revenant”.

La racha de los mexicanos sería interrumpida en 2017 por la victoria de Damien Chazelle, que ganó por “La La Land”.

El premio de 2018 fue para Del Toro y 2019 para Cuarón.

“Este premio le pertenece a México”, diría Cuarón en la sala de prensa después de recibir el premio. “Es una película mexicana en todos los frentes. No es solo que el 95% del equipo sea mexicano y que el 100% del reparto sea mexicano, son los fanáticos, el país, el paisaje, todo es México. Esta película no existe sino es de México. Lo pongo claro: yo no podría estar aquí si no fuera por México”.