Domina The Weeknd en los premios Billboard

Associated Press / The Weeknd

Ciudad de México— Con poco tiempo de haber iniciado la transmisión de los Billboard Music Awards 2021, The Weeknd se alzó con siete premios de las 16 nominaciones en las que está contemplado.

Top Artista Hot 100, Mejor Artista Masculino, Mejor Artista de Canción de Radio, Mejor Artista de R&B, Mejor Artista Masculino de R&B, Mejor Álbum de R&B por After Hours, Mejor Canción R&B por "Blinding Lights" y Mejor Artista Hot 100 son los rubros en los que el originario de Toronto, Canadá, ha destacado hasta el momento, debido a la entrega de varios galardones fuera del evento televisado.

Por otro lado, uno de los artistas destacados de la noche es Bad Bunny ya que cuenta, hasta el momento, con tres premios en las categorías de Mejor Artista Latino Masculino, Mejor Álbum Latino por YHLQMDLG, y Mejor Canción Urbana por "Dákiti", junto a Jhay Cortez.

Pareciera que BTS tiene la fanbase más grande, al menos así lo demostró al resultar vencedor en la categoría de Mejor Artista Social, al igual que en los nombramientos a Mejor Dúo/Grupo, Artista con Mejores Ventas de Canciones, y Canción más Vendida por "Dynamite".

Pop Smoke contaba con 10 nominaciones de las cuales sólo ha recibido tres premios, en las categorías de Mejor Artista Nuevo, Top Rap Artista y Mejor Artista Masculino de Rap.

Taylor Swift también ha arrasado con algunas preseas en la velada, como Mejor Artista Femenina y Top Billboard 200 Artista; al igual que Lady Gaga, quien ganó como Mejor Artista de Dance/Electrónica y Álbum Dance/Electrónica por Chromatica.

Doja Cat, por su lado, está imparable: se alzó con la estatuilla a Mejor Artista Femenina de R&B.

Durante la primera media hora del evento, mismo que se lleva a cabo desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles, California, las presentaciones de Dj Khaled junto a H.E.R. y Migos con el tema "We Going Crazy", Doja Cat al lado de Sza con "Kiss Me More", y de Twenty One Pilots con "Shy Away" impactaron al público.

Drake recibirá el premio a Artista de la Década, mientras que Pink será galardonada con el Premio Icon, siendo la más joven en tenerlo.